Barbara Pravi (Eurovision), chic en transparence, face à Michel Drucker pour Vivement dimanche

Une panoplie d'invités prestigieux, un beau fauteuil rouge et une chienne nommée Isia : pas de doute, un nouvel épisode de Vivement dimanche a été tourné ! Pour cette belle émission diffusée le 25 avril sur France 2 , à partir de 15h05, l'animateur Michel Drucker a réuni des personnalités intéressantes à l'actualité florissante.

On retrouvera par exemple Sheila, venue présenter son tout dernier album, Venue d'ailleurs. Elle utilisera peut-être son temps de parole pour démentir l'information du Canard Enchaîné, qui laissait entendre qu'elle aurait pu prêter son image pour la prochaine campagne de vaccination du gouvernement, censée redorer l'image du vaccin AstraZeneca. Sur Twitter, elle a d'ores et déjà poussé un coup de gueule !

Barbara Pravi, la chanteuse géniale qui représentera la France à l'Eurovision le 18 mai prochain, répondra également aux questions de Michel Drucker. Pascal Desprez et le professeur Alain Deloche viendront présenter l'ouvrage À la vie, à l'amour et Les chevaliers du Fiel rappelleront la sortie de leur film Les Municipaux sur Netflix. Claudio Capéo (récemment vu dans le jury de Show Me Your Voice) viendra faire la promotion de son nouvel album, Penso a te. Emmanuel Chaunu, Anne Roumanoff et Valérie Perrin seront également les invités de Michel Drucker.

Cette émission du 25 avril 2021 marque un mois depuis le retour de Michel Drucker à l'écran. Après six mois d'absence suite à de lourdes opérations causées par une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice, l'animateur de 78 ans avait fait un retour triomphal à la télévision.

Rendez-vous le 25 avril à partir de 15h05 sur France 2 pour le nouveau numéro de Vivement dimanche puis Vivement dimanche prochain.