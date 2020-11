Les Chevaliers du Fiel : Qui sont les filles d'Eric Carrière et Francis Ginibre ?

Les Chevalier du fiel seront à l'honneur vendredi 27 novembre sur C8. La chaîne de la TNT diffuse Les Chevaliers du fiel dynamitent 2020, une heure et quarante minutes de sketchs qui raviront les téléspectateurs, surtout en cette période morose. Nul doute que leur premier public sera leur famille.

Certains l'ignorent peut-être mais Éric Carrière et Francis Ginibre sont tous les deux papas de deux filles. Celle du premier se prénomme Lou. La jeune femme de 21 ou 22 ans a fait des études dans une école préparatoire pour intégrer une école de commerce. A en croire son profil LinkedIn, elle a validé sa Classe préparatoire ECS et son Master 2 TBS (management des activités culturelles et créatives). Elle prépare actuellement son double diplôme ESCP en MS MABAC (management des biens & activités culturels). Le premier trimestre a lieu dans une université de Venise et le second à Paris. On imagine qu'elle se consacre entièrement à ses études car son compte Instagram n'a pas été alimenté depuis le 27 octobre 2019. On peut tout de même y découvrir plusieurs photos d'elle avec ses amis et même une sur laquelle elle était bébé, avec son papa.