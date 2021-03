Vivement dimanche : Michel Drucker aminci et bluffant pour son retour !

C'est le grand retour de Michel Drucker ce dimanche 28 mars 2021, après sept mois d'absence à l'antenne. Rappelons que l'animateur de Vivement dimanche sur France 2 a souffert de lourds problèmes de santé. La star du PAF de 78 ans a été hospitalisée plusieurs mois après avoir été traitée pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice. Mercredi 24 mars 2021, il a enregistré les prochains numéros de son émission.

En plateau, Michel Drucker se présente au Studio Gabriel au côté de sa chienne Isia en jean, veste bleu nuit et chemise blanche, assortie à ses baskets. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour ce grand retour, l'animateur affiche une silhouette amincie. Mais il avait prévenu : en interview pour France Info le 24 mars 2021, il se remémorait des souvenirs difficiles d'hôpital et révélait avoir perdu du poids à hauteur de 12 kilos ! "Je voyais un vieil homme. J'ai mis beaucoup de temps avant de me regarder dans la glace", confiait-il.

C'est donc la silhouette affinée - mais plus jeune que jamais - qu'il retrouve son fameux canapé rouge. Toutefois, Michel Drucker est loin de cette image de "vieil homme" qu'il voyait dans le miroir lors des mois de convalescence. Dans Vivement dimanche, il s'affiche pimpant et surtout très en forme. De quoi bluffer la production, même ! "On a fait le pari que son énergie incroyable serait intacte. Et il n'a pas changé. C'est lui qui a fixé la date de son retour et il l'a tenue. Un exploit du point de vue de la santé et un rendez-vous d'un point de vue télé", déclare au Parisien Stéphane Sitbon Gomez, le directeur des programmes et des antennes de France Télévisions. Delphine Ernotte, présidente de France TV, se dit de son côté "stupéfaite de le voir aussi en forme avec toujours un mental d'acier".

Pour son retour, sans public, Covid-19 oblige, Michel Drucker peut compter sur des invités de taille. Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, Chantal Ladesou, les Chevaliers du Fiel, Laurent Gerra, Eric Antoine, Willy Rovelli ou encore Mathieu Madénian sont de la partie. Une émission placée sous le signe de l'humour... et de l'émotion, forcément. "Aujourd'hui, l'émotion était partagée et j'ai senti celle des humoristes qui, d'habitude, la retiennent car ils sont là pour rire de tout. Il ne fallait pas que je montre la mienne car cela aurait été larmoyant. Quand le générique a démarré, je me suis dit : 'ça y est, c'est reparti'. Le miracle a lieu", avait déclaré au Parisien Michel Drucker en marge du tournage de Vivement dimanche.