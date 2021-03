Michel Drucker de retour à la télé après des mois d'absence : cette angoisse avant le tournage...

Le grand retour de Michel Drucker approche. Le célèbre animateur sera aux commandes de son émission Vivement dimanche dès le 28 mars 2021, après une longue absence. Rappelons que la star du PAF de 78 ans a été hospitalisée plusieurs mois après avoir été traitée pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice. Auprès de nos confères du Parisien, il se livre sur son retour à l'antenne.

Mercredi 24 mars 2021, Michel Drucker enregistrait les prochains numéros de Vivement dimanche au pavillon Gabriel, à Paris. Un tournage auquel ont pu assister nos confrères au côté d'un animateur prêt à reprendre sa place, mais qui concède tout de même avoir un doute, une angoisse. "Les marches qui vont de la scène au canapé rouge, car j'avais une petite gêne, mon pied gauche ayant été paralysé après l'opération", confie-t-il.

C'est une émission sans public mais avec des invités que Michel Drucker tourne. Pour sa grande première, l'heure est à la fête et la bonne humeur. L'animateur reçoit plusieurs humoristes et ils sont tous unanimes : Michel Drucker pète la forme ! "Il a perdu quinze ans... En fait, il n'a pas été opéré : il était en thalasso à Quiberon", s'amuse Tom Villa. "C'est incroyable, Michel ! On te retrouve plus en forme qu'avant", glisse Olivier de Benoist. Gad Elmaleh se dit lui "cueilli et très touché" de voir son ami, dont il a pris des nouvelles régulièrement, de nouveau sur son fameux canapé rouge.

Michel Drucker en forme et plein d'énergie, la prod' et les invités bluffés

Du côté de la production, même constat : Michel Drucker est bluffant. "On a fait le pari que son énergie incroyable serait intacte. Et il n'a pas changé. C'est lui qui a fixé la date de son retour et il l'a tenue. Un exploit du point de vue de la santé et un rendez-vous d'un point de vue télé", déclare Stéphane Sitbon Gomez, le directeur des programmes et des antennes de France Télévisions. Delphine Ernotte, présidente de France TV, se dit "stupéfaite de le voir aussi en forme avec toujours un mental d'acier".