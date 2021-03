Michel Drucker dans une video étonnante : la date de son retour à la télé annoncée

Quoi qu'il en soit, Michel Drucker a déjà tout prévu pour ce numéro inédit de Vivement dimanche et s'entourera d'humoristes tels que Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, Eric Antoine, Laurent Gerra, Willy Rovelli, Chantal Ladesou, les Chevaliers du Fiel ou encore Mathieu Madénian. "Tous ont prévu un texte, gardé secret, d'une à deux minutes sur l'absence de Michel Drucker", a confié l'animateur au Parisien.

Il faut dire qu'il a causé une belle frayeur lorsqu'il a été hospitalisé au mois de septembre. Michel Drucker a d'abord été traité pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice. Des gros pépins de santé qui sont la conséquence d'une hyperthyroïdie (un dérèglement de la glande thyroïde). "Ce corticoïde que j'avais pris pour soigner ma thyroïde avait affaibli mes défenses immunitaires. Et là, une bactérie qui est partie d'une dent a migré sur la valve et a infecté une partie du coeur. Ça a provoqué une septicémie. Ça a touché le rein, la rate. Et je peux le dire maintenant, il y avait deux petits saignements au niveau cérébral qui étaient inquiétants. J'ai frôlé la mort et l'amputation", a-t-il expliqué en décembre 2020.



Fort heureusement, Michel Drucker a reçu les meilleurs soins, sous un faux nom, à l'hôpital européen Georges Pompidou.