Michel Drucker bientôt de retour à la télé : coulisses de son come-back et angoisse

Michel Drucker commence à réellement revivre. Après six mois d'absence, à cause de ses lourdes opérations (un triple pontage et pour l'infection de sa cicatrice), le présentateur de 78 ans prépare son grand retour à la télévision. C'est le 28 mars que les téléspectateurs de France 2 auront le plaisir de le retrouver dans Vivement dimanche, une émission qui sera tournée quatre jours avant. Auprès de nos confrères du Parisien, il s'est confié sur les coulisses de cet événement.

Michel Drucker revient de très loin. Après être passé sur le billard à deux reprises et avoir frôlé l'amputation, il a suivi et continue à suivre une rééducation. Ce qui l'a fait tenir : ses proches ainsi que son envie de retourner au studio Gabriel. Un rêve qu'il s'apprête à réaliser puisqu'il prépare activement son retour. C'est "l'oeil pétillant mais la démarche encore un peu hésitante, à cause d'une gêne à la jambe gauche", qu'il a retrouvé le journaliste du site. "Ma plus grande angoisse, c'est de me casser la figure. Je prépare ça comme une finale des Jeux olympiques. Les médecins me prennent pour un extraterrestre. Normalement, il faut un an pour se remettre d'une telle opération. Moi, sans la télé, je suis comme handicapé. Je ne déconne pas, non plus : une heure trente de sport le matin et sieste l'après-midi", a-t-il confié au Parisien.

L'époux de Dany Saval s'en rend compte, ce retour est "miraculeux". Il n'est en tout cas pas le seul heureux, le public mais aussi son équipe trépignent d'impatience. Pour ce come-back, Gad Elmaleh souhaitait réunir ses anciens invités sur le même plateau. "Mais c'était vraiment impossible en période de crise sanitaire. On doit faire sans public et pas plus de quatre personnes en plateau", a précisé la productrice Françoise Coquet.

Des humoristes pour le retour de Michel Drucker

Michel Drucker, qui a été vacciné contre la grippe et la Covid-19, sera tout de même bien entouré. Sa bande d'humoristes, qui ont nourri les nombreux best-of pendant sa convalescence seront présents. Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, Eric Antoine, Laurent Gerra, Willy Rovelli, Chantal Ladesou, les Chevaliers du Fiel ou encore Mathieu Madénian ont accepté l'invitation. Les Bodin's seront en revanche aux abonnés absent à cause du tournage de leur film. "Tous ont prévu un texte, gardé secret, d'une à deux minutes sur l'absence de Michel Drucker", peut-on lire.

De son côté, Michel Drucker n'a pas souhaité préparer un discours, bien qu'il ait une idée de ce qu'il voudrait dire. "Je ne préfère pas y penser. Avec l'émotion, je vais tout oublier. Il y a deux mois, j'étais encore au ralenti", a-t-il déclaré. Et d'ajouter que pour une fois, il n'ira pas voir ses invités avant l'enregistrement pour ne pas s'épuiser. "Dès que je peux, je fais du sport. J'ai déjà repris neuf kilos de muscles sur les onze que j'avais perdus", a conclu celui qui sortira le 29 avril prochain son nouveau livre Ca ira mieux demain.