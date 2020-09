Michel Drucker : Son mariage secret à Las Vegas avec Dany Saval

Michel Drucker et Dany Saval sont ensemble depuis près de cinquante ans. Un amour qu'ils ont officialisé le 28 juillet 1973 en se mariant. Mais c'est dans le plus grand secret que le présentateur de 78 ans - qui a été opéré du coeur le 26 septembre 2020 - et l'actrice se sont unis pour le meilleur et pour le pire.

C'est lors d'un séjour à Las Vegas que Michel Drucker et Dany Saval se disent "oui". "Je me suis marié à Las Vegas et ma mère l'a découvert un an plus tard. Je pensais que le mariage était moins douloureux là-bas. Et je me disais que si on voulait divorcer, le lendemain on irait à Reno pour divorcer immédiatement. On a fait ça comme une boutade parce que la chambre d'hôtel n'était pas prête. On s'est demandé ce qu'on allait faire et j'ai dit : 'On va se marier'", confiait celui qui est aux commandes de Vivement dimanche dans On n'est pas couché, en novembre 2016. Auprès de TV Grandes Chaînes, en 2012, il précisait qu'il avait dû cacher à sa famille cette union, car Dany n'était pas juive et divorcée. Il craignait donc la réaction de ses parents.

Mais l'amour a triomphé pour preuve, Michel Drucker et Dany Saval sont encore en couple aujourd'hui malgré leurs hauts et leurs bas. "Cela fait quarante-deux ans qu'elle est dans ma vie et je n'aurais jamais fait ce chemin sans une partenaire comme Dany. Dans toutes les longues carrières, il y a toujours quelqu'un dans l'ombre. C'est Claude François qui me l'a présentée et elle a été une énorme star bien avant moi. (...) Elle s'occupe de tout, car je suis incapable de gérer autre chose que mon métier. (...) Dany m'a aidé à devenir adulte", confiait Michel Drucker à France dimanche en 2014.

C'est dans les années 70 que les amoureux se sont rencontrés. À l'époque, la belle blonde était encore en couple avec Maurice Jarre. Après des mois à la courtiser, à l'instar de Claude François qui espérait conquérir son coeur, le présentateur s'est mis en couple avec elle. Il est donc devenu le beau-père de Stéfanie Jarre (54 ans aujourd'hui) qu'il a adoptée quand elle avait 30 ans. En 1979, il s'était déjà tourné vers l'adoption en recueillant avec sa femme une petite rescapée des massacres des Khmers rouges au Cambodge prénommée Yleng. Elle avait 16 ans. "Stéphanie est née dans des conditions très compliquées. Dany aurait pris des risques en retombant enceinte", avait confié Michel Drucker à Gala en janvier dernier, quand on lui a demandé pour quelle raison il n'avait pas eu d'enfant biologique avec sa chère et tendre.