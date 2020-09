Michel Drucker opéré du coeur : l'infarctus évité, il reste privé de télé

Michel Drucker se faisait discret depuis un moment maintenant, on connaît enfin la raison. Nos confrères du Parisien ont révélé ce dimanche 27 septembre 2020 que l'animateur, qui vient de souffler ses 78 bougies, s'était muré dans le silence en raison d'une lourde intervention subie ce samedi matin : une opération du coeur. Hospitalisé dans un établissement parisien dans le secret, depuis une semaine, le présentateur de France 2 avait besoin d'avoir ses artères coronaires débouchées, afin d'éviter tout risque d'infarctus.

Le journal a pu avoir de ses nouvelles par l'intermédiaire de Delphine Ernotte-Cunci, la présidente de France télévisions. "Heureusement, l'intervention chirurgicale de Michel s'est bien passée. Il est combatif et le moral est bon. Cette annonce va être un choc pour son public, mais il tient à rassurer tout le monde", a-t-elle confié. Michel Drucker se serait rendu compte de son pépin de santé au cours de l'été alors qu'il a constaté "de sérieux et inhabituels signes d'essoufflement". S'en suit alors "une batterie de tests pour en déterminer la cause".

Si l'opération s'est bien passée, pas question pour autant de reprendre le chemin des plateaux télé de si tôt alors qu'il était prévu qu'il reprenne les rênes de Vivement dimanche le 18 octobre prochain, après des semaines de Tour de France. "Michel a besoin de repos. Il ne sera pas à l'antenne pendant encore quelques semaines. Nous allons attendre qu'il soit complètement rétabli", a expliqué Stéphane Sitbon-Gomez, le nouveau patron des programmes et des antennes de France Télévisions, qui a pu échanger avec Michel Drucker. Pour palier à son absence, des best-of de son programme emblématique vont être rediffusés.

L'animateur vedette, à l'antenne depuis plus de 50 ans, veut toutefois croire en son prompt rétablissement et prend ce repos forcé comme l'occasion de se pencher sur ses prochaines émissions. "Il envisage de mettre encore plus l'accent sur l'écologie dans ses émissions. Michel nous a également parlé de ses projets de spéciales, dont un encore très confidentiel", a révélé Stéphane Sitbon-Gomez. Michel Drucker est loin d'avoir dit son dernier mot !