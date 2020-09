Tour de France : Thierry Adam annonce son départ-choc, ses adieux en direct

Thierry Adam quitte France Télévisions, c'est l'annonce-choc du week-end. Dimanche 20 septembre 2020, juste après la 21e étape du Tour de France 2020 sur France 2, le journaliste sportif a fait ses adieux aux téléspectateurs en direct.

Des "désaccords" avec la chaîne

"C'est un peu différent, c'était dans l'air du temps depuis deux-trois ans, le confinement a accéléré les choses. On a eu le temps de s'y faire, on n'était plus sur la même longueur d'onde avec certains", a lancé Thierry Adam. Le président du comité d'organisation du Chrono des Nations a indiqué qu'il s'agissait là de son dernier Tour avec France Télévisions, "mais peut-être pas le dernier, parce que le Tour, ça dure toujours".

Et de se remémorer ses longues années passées sur France Télévisions, lui qui commente le Tour de France depuis 2001 : "35 ans avec France Télévisions, des moments particuliers avec les cyclistes, j'ai beaucoup d'amis dans le peloton. Avec les téléspectateurs, ce n'est pas toujours facile, on aimerait que tout le monde vous aime, mais tout le monde ne vous aime pas. Mais on a vécu de belles histoires et puis avec mes consultants, le regretté Laurent Fignon, avec Bernard Thévenet avec Cédric Vasseur et puis une amitié particulière avec Laurent Jalabert, on a passé énormément de moments ensemble, et puis maintenant avec Thomas Voeckler, des moments merveilleux."

Thierry Adam pris d'émotion en direct

Alors qu'il évoquait un tendre message de ses enfants, le journaliste de 52 ans s'est montré très ému. "Mes trois garçons m'ont envoyé 'on est fiers de toi, papa' et ça, c'est le moment d'émotion", a-t-il confié. En plus de ses fils, Thierry Adam peut compter sur le soutien de Laurent Luyat, qui présente le Tour sur France 2. L'animateur de 53 ans a souhaité à son camarade de "profiter" de cette dernière étape, évoquant "une bonne dernière" avec lui et toute l'équipe.

Plus de Tour sur France Télévisions pour Thierry Adam. Mais comme il l'a lui-même déclaré lors de ses adieux, les téléspectateurs pourront peut-être le retrouver sur une autre chaîne, toujours aux commentaires du Tour de France. Affaire à suivre...