Michel Drucker et Dany : La triste raison pour laquelle il n'ont pas eu d'enfant

Après une incroyable carrière à la télévision, Michel Drucker a ajouté plusieurs cordes à son arc, toujours avec succès, que ce soit dans l'édition ou sur les planches. Il part à la rencontre de son public avec De vous à moi, mis en scène par sa fille adoptive Stéphanie Jarre. Une relation sur laquelle il s'est confié à Gala, expliquant au passage pourquoi il n'avait pas eu d'enfant avec sa femme Dany Saval.

Dans les années 1970, Michel Drucker tombe amoureux de Dany Saval alors en couple avec Maurice Jarre et maman d'une petite Stéphanie. Après des mois à la courtiser - son rival n'était autre que Claude François –, l'animateur finit par y arriver. C'est le début d'une histoire d'amour qui dure encore. "Je suis passé d'homme célibataire de 29 ans à chef de famille. Ça a a été le grand démarrage de vie", confie-t-il à Gala. Les années défilent, et Michel Drucker devient le père de cette fille au point de franchir le pas : celui de l'adoption. "L'adoption a été faite l'année de mes 30 ans", précise Stéphanie, qui en a aujourd'hui 54. Elle ajoute : "À l'annonce de cette démarche, je me suis effondrée en pleurs." Depuis, elle porte son nom à la ville.

Si la démarche est belle, une question se pose : pourquoi Michel Drucker et Dany Saval n'ont pas fait un enfant ensemble, afin de sceller leur amour ? L'animateur phare de France 2 lève le voile et fait une triste confidence. "Stéphanie est née dans des conditions très compliquées. Dany aurait pris des risques en retombant enceinte. Elle ne voulait pas revivre ça. J'ai une fille unique. Et je suis heureux", précise l'animateur de Vivement dimanche.

