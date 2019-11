Michel Drucker, sa femme Dany Saval et Stéfanie : Soirée "furax" en famille !

D'ordinaire, et de manière presque immémorialement hebdomadaire, ce sont les artistes qui viennent à Michel Drucker, prenant place dans le douillet canapé rouge de son émission Vivement Dimanche, à l'instar de Jean Dujardin en ce 3 novembre 2019 ; mais il arrive parfois que l'ami et confident des stars se déplace pour elles, même le dimanche. Surtout quand l'héroïne n'est autre que... sa femme, Dany Saval.

Dimanche 27 octobre 2019, Michel et Dany, mariés depuis 1973, étaient en effet de sortie ensemble et même en famille au cinéma Mac Mahon, dans le 17e arrondissement de Paris, pour y assister à une projection spéciale : l'actrice Mylène Demongeot organisait en effet dans cette institution du 7e art (qui, rappelons-le, servit même de lieu de tournage à Jean-Luc Godard pour A bout de souffle) un hommage à son défunt mari le réalisateur Marc Simenon, dont elle fut l'épouse pendant une trentaine d'années, jusqu'à sa mort lors d'un tragique accident en 1999.

Deux séances avait lieu pour redécouvrir Signé Furax, dernier film que le fils de Georges Simenon réalisa pour le cinéma, et sa distribution pléthorique : parmi la kyrielle d'acteurs et actrices confirmés enrôlés par le cinéaste pour cette comédie policière déjantée où les grands monuments français étaient dérobés et remplacés par des copies, Dany Saval et Mylène Demongeot étaient à l'affiche. La première dans le rôle de Melle Fiotte, la secrétaire du commissaire Fouvreaux joué par Bernard Haller, et la seconde dans celui de la maîtresse du mystérieux Furax... Adapté du feuilleton radiophonique éponyme des redoutables Pierre Dac et Francis Blanche, le loufoque Signé Furax comptait notamment au sein de ses protagonistes Michel Galabru, Roger Carel, Pierre Mondy, Coluche, Paul Préboist et son frère Jacques, Pierre Tchernia, Pierre Tornade, Jean-Marc Thibault, Pierre Desproges, Fanny Cottençon, Jean-Pierre Darras, Michel Constantin, Philippe Castelli ou encore Gérard Hernandez, pour ne citer qu'eux. Olivier Lejeune, qui en faisait aussi partie, était présent à la projection, tout comme Pierre Richard.

Entre deux dédicaces de ses ouvrages L'amour fou et Très chers escrocs et trois anecdotes sur l'amour de sa vie, Mylène Demongeot a ainsi pu retrouver avec beaucoup de plaisir son ancienne partenaire dans cette aventure ubuesque, Dany Saval, qui était bien entourée : outre son époux Michel Drucker, l'ancienne actrice de 77 ans, dont Signé Furax fut le dernier film, avait à ses côtés sa fille Stéfanie Jarre, fruit de son mariage dans les années 1960 avec le compositeur Maurice Jarre et que Michel Drucker a élevée, ainsi que sa petite-fille Rebecca Jarre, 23 ans, que Stefanie a eue avec son compagnon Laurent Arcaro, également présent pour cette belle réunion de famille. Rebecca était d'ailleurs elle aussi venue avec son amoureux.

Et si Isia, le chienne Border Collie de Michel Drucker, manquait à l'appel, la tradition familiale était honorée par Stéfanie, venue avec son teckel. Au poil !