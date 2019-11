Vivement dimanche : Jean Dujardin radieux face à Ary Abittan et ses parents

Le 21 octobre 2019, l'animateur Michel Drucker était de retour au studio Gabriel afin de tourner un nouveau numéro de Vivement dimanche et de Vivement dimanche prochain. Ces éditions seront diffusées le dimanche 3 novembre 2019 sur France 2. À cette occasion, plusieurs personnalités seront au rendez-vous pour discuter de leurs actualités artistiques.

En première partie, Vivement dimanche accueillera l'acteur et humoriste Ary Abittan en tournée pour son one-man show intitulé My Story. Il sera également accompagné de ses parents Albert et Marlène Abittan et de sa soeur Rina Abittan. À leurs côtés, le réalisateur Claude Lelouch sera présent pour discuter de son dernier film Les Plus Belles Années d'une vie, mais aussi pour évoquer son prochain projet dont on ne sait que très peu de choses pour l'instant. Le chanteur Gérard Lenorman, qui a participé cette année à plusieurs spectacles de La Tournée des idoles, viendra pour discuter de sa tournée acoustique, dont une partie s'effectuera au Québec en 2020. Pour finir, le cycliste Julian Alaphilippe sera aussi de la partie, lui qui a terminé sa saison 2019 à la deuxième place du classement mondial des meilleurs cyclistes.

Pour l'occasion, Michel Drucker sera accompagné de sa chienne Isia, mais aussi et comme d'habitude de son indétrônable équipe de chroniqueurs : la vétérinaire Hélène Gateau, le caricaturiste Emmanuel Chaunu et enfin le docteur Marcel Ichou, grand habitué de l'émission.

En seconde partie, pour Vivement dimanche prochain, l'animateur recevra les rappeurs Biflo & Oli, dont leur dernier album La Vie de rêve est disque de platine. Ils seront notamment présents pour soutenir leur papa Fabian Ordoñez, dont le premier album El Padre est sorti le 25 octobre 2019. Les comédiens Guillaume De Tonquédec et Piti Puia seront au rendez-vous pour discuter de leur prochain film Place des victoires qui sort en salle le 6 novembre 2019.

Seront également de la partie : Werner Küchler, directeur du Relais Plaza et membre de l'Académie de Gourmandise, la journaliste Isabelle Giordano qui a récemment quitté la direction d'UniFrance, les acteurs Jean Dujardin, Louis Garrel et Laurent Stocker à l'affiche du film J'accuse dont la sortie en salle est prévue pour le 13 novembre 2019. Le compositeur Yvan Cassar, qui a conçu Johnny, l'album posthume de Johnny Hallyday qui est sorti le 25 octobre 2019 fera également l'honneur de sa présence, tandis que les humoristes Jeff Panacloc et Tom Villa viendront compléter ce grand panel d'invités. L'un viendra parler de son spectacle actuel, tandis que l'autre sera prochainement sur nos petits écrans dans la cinquième saison de la série médicale Nina.