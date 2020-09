Michel Drucker papa adoptif comblé : qui sont Stéfanie et Yleng ?

Dany Saval n'est pas la seule femme dans la vie de Michel Drucker. Le présentateur de 78 ans - qui a été opéré du coeur le 26 septembre 2020 - a deux filles dont il est très proche. Et, dès que l'occasion se présente, il n'hésite pas à parler d'elles en interview.

C'est dans les années 70 que Michel Drucker a rencontré l'actrice Dany Saval. Alors qu'elle était en couple avec Maurice Jarre, il en était tombé amoureux et avait passé des mois à la courtiser, à l'instar du défunt chanteur Claude François. C'est le présentateur de Vivement dimanche (France 2) qui avait gagné la bataille. Le couple s'est marié à Las Vegas le 28 juillet 1973. À l'époque, il n'avait pas d'enfant, mais sa chère et tendre était l'heureuse maman de la scénographe de théâtre et de télévision Stéfanie (54 ans), née de sa précédente union. Si son papa biologique ne se souciait pas d'elle (ils n'ont pas eu de contact de ses 9 mois à ses 17 ans), Michel s'est tout de suite pris d'affection pour elle. Alors qu'elle avait 30 ans, il a donc pris la décision de l'adopter. "En m'adoptant, Michel me reconnaissait en tant que sienne, il réparait en quelque sorte ce vide de reconnaissance. Lui a su combler – par sa présence et son amour - mon manque de regard paternel", avait confié Stéfanie à Gala en janvier dernier.

Michel Drucker s'est aussi tourné vers l'adoption en 1979. Son épouse et lui ont en effet adopté une petite rescapée des massacres des Khmers rouges au Cambodge. La jeune fille, prénommée Yleng, avait 16 ans. Aujourd'hui, celle qu'il décrit comme sa "fille de coeur" est l'une des principales collaboratrices de la maison de couture Cardin. De quoi rendre son papa fier.

Mais Michel Drucker et Dany Saval n'ont jamais eu d'enfant biologique ensemble. Une situation sur laquelle l'emblématique présentateur s'était confié auprès de Gala : "Stéphanie est née dans des conditions très compliquées. Dany aurait pris des risques en retombant enceinte." Ce qui compte, c'est que les amoureux soient heureux et c'est le cas !