Michel Drucker père adoptif de Stéphanie : le jour où il a fini en pleurs

Depuis les années 1970, Michel Drucker partage sa vie avec Dany Saval. Une femme dont il était tombé amoureux alors qu'elle était en couple avec Maurice Jarre et mère d'une petite fille prénommée Stéphanie. Au fil de leur romance, il décidera de l'adopter légalement. Quant au défunt compositeur, après des années de silence, il a voulu prendre contact avec sa fille, ce qui a bouleversé l'animateur.

Lorsqu'elle a eu 30 ans, Michel Drucker a adopté Stéphanie Jarre. Une belle preuve d'amour, alors que son père biologique, Maurice Jarre, ne se souciait pas d'elle. "En m'adoptant, Michel me reconnaissait en tant que sienne, il réparait en quelque sorte ce vide de reconnaissance. Lui a su combler – par sa présence et son amour -– mon manque de regard paternel", confie Stéphanie à Gala. Il faut dire qu'enfant, elle n'a eu aucun contact avec son vrai père entre ses 9 mois et ses 17 ans...

Toutefois, à l'adolescence, Maurice Jarre refait surface. "Je me souviens très bien du jour où Maurice a repris contact, au téléphone, avec Dany. Il voulait rencontrer Stéphanie. Un choc incroyable. Il séjournait depuis dix-sept années dans le même hôtel à Paris, non loin de chez nous, et là, il voulait faire sa connaissance. (...) Je l'ai accompagné au Plaza et j'ai attendu dans la voiture. J'étais bouleversé", s'est souvenu l'animateur de France 2. "Ce que Michel ne vous dira jamais, car il est bien trop pudique, c'est qu'il s'est mis à pleurer quand je suis partie pour aller voir mon père. Il a fondu en larmes dans les bras de maman", a précisé Stéphanie avec émotion. Après cette rencontre, Michel Drucker a toutefois été rassuré par Maurice Jarre qui l'a remercié d'être "un bon père pour elle".

