Michel Drucker : Pourquoi il n'a jamais eu d'enfant avec sa femme Dany

Mercredi 11 décembre 2019, Michel Cymes animait le dernier numéro de l'année de son émission médicale Ça ne sortira pas d'ici sur France 2. Pour l'occasion, l'animateur recevait Michel Drucker dans son cabinet pour un bilan de santé particulier.

Après avoir revu avec lui ses dernières prises de sang et visites médicales, Michel Cymes s'est intéressé à son arbre généalogique. Il faut dire que Michel Drucker est à la tête d'une grande famille d'artistes puisqu'il est l'oncle de Léa Drucker, actrice césarisée, et de Marie Drucker, ex-présentatrice du JT de France 2 et auteure de plusieurs livres. Mais le présentateur emblématique de Vivement dimanche n'a jamais eu d'enfants à lui, malgré sa longue relation de 46 ans avec sa femme Dany Saval. Toutefois, il est le beau-père de Stéfanie Jarre, née de l'union précédente de Dany avec le compositeur Maurice Jarre.

Michel Cymes s'est donc interrogé sur cette paternité qui n'est jamais venue : "Vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir eu d'enfant ?" a-t-il demandé sans ambages. Et pour son invité, la réponse est très claire : "Non, parce que la petite Stéphanie avait 5 ans et je vivais un truc de fou, j'avais une carrière à réussir, explique avec beaucoup de franchise Michel Drucker. J'aurais peut-être pas été le père qu'il fallait à cette époque-là. J'étais un peu immature et le temps est passé."

S'il n'a aucun enfant biologique, Michel Drucker n'en est pas moins pour autant un père : en 1979, il adoptait avec sa femme une jeune réfugiée indochinoise, Yieng, alors âgée de 16 ans. "J'ai une autre fille, une petite Cambodgienne qui a fait partie de ma vie. Je l'ai adoptée et elle a fait partie de ma vie pendant 10 ans. Je suis très content comme ça", fait-il remarquer.