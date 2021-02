Michel Drucker : La date de son retour dévoilée, une émission spéciale en préparation

Grande nouvelle ! La date du retour de Michel Drucker vient d'être officialisée par nos confrères du Parisien. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de revoir le présentateur de 78 ans sur son célèbre canapé rouge, dans Vivement dimanche.

C'est le 28 mars 2021 que Michel Drucker fera son grand retour sur France 2. Selon les informations du Parisien, il enregistrera un numéro spécial la semaine précédente au studio Gabriel. Une émission qui s'annonce riche en émotions pour l'époux de Dany Saval mais aussi pour les téléspectateurs. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités auraient sollicité la production afin de participer à ce come-back. Malheureusement, tous n'ont pu être choisis. Le célèbre animateur sera, toujours selon les informations de nos confrères, entouré d'une vingtaine d'humoristes. A cause de la crise sanitaire, seules quatre personnes pourront s'assoir sur le canapé rouge en même temps et le tournage se fera sans public.

Afin de préparer ce grand retour, Michel Drucker, qui fait des allers-retours entre son domicile et la clinique spécialisée où il poursuit sa rééducation, a récemment retrouvé sa coproductrice Françoise Coquet au studio Gabriel. Des locaux qu'il n'avait pas retrouvé depuis le 14 juillet dernier. Il était ensuite parti en vacances dans le sud de la France. Mais à la suite de fortes fièvres, il avait fait son retour à Paris et avait été hospitalisé fin août en urgence, afin de faire des bilans sanguins. Et les résultats n'étaient guère encourageants. On lui a diagnostiqué un foyer infectieux à la suite d'un soin dentaire. La bactérie a touché la valve mitral, le rein et la rate. Après avoir été mis sous antibiotiques en intraveineuse pendant trois semaines, il a subi un triple pontage. Il est ensuite repassé sur le billard car sa cicatrice inquiétait. "J'étais une ombre, j'avais les joues creusées, du mal à parler, la cage thoracique douloureuse avec un corset pour maintenir tout ça. J'essayer de m'accrocher mais parfois l'impression que je n'allais pas y arriver, que tout était fini", avait confié Michel Drucker à Gala début février. Il s'en est fort heureusement sorti et s'en est suivi une longue rééducation qui n'est pour l'heure pas encore terminée.

S'il est très heureux de faire son grand retour, Michel Drucker n'a pas caché qu'il redoutait de ne pas avoir la même pêche qu'avant. "J'espère que le public me comprendra", avait-il expliqué à Gala. Nul doute que le public sera au rendez-vous et qu'il ne retiendra que sa détermination et son courage.