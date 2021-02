Michel Drucker face au doute : "Je ne sais pas si j'aurai la même pêche qu'avant"

C'est bientôt la fin d'un long cauchemar pour Michel Drucker. En septembre, le présentateur de 78 ans a été hospitalisé à la suite de ses lourdes opérations. D'abord pour endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice. Aujourd'hui, il essaie de reprendre du poil de la bête et suit une rééducation trois fois par semaine. Mais, lors de son interview pour le magazine Gala, il n'a pas caché qu'il craignait quelque peu son retour à l'antenne.

Aux dernières nouvelles, Michel Drucker aimerait revenir fin mars pour reprendre ses émissions Vivement Dimanche et Vivement Dimanche Prochain. Mais ses cardiologues lui ont donné pour ordre de "lever le pied", une consigne qui pourrait bien être difficile à suivre pour ce bourreau de travail. "Je leur ai fait cette promesse, mais je l'avoue je n'ai qu'une envie : revenir travailler dès fin mars", a-t-il admis auprès de nos confrères.

Il faut dire que c'est la première fois de sa carrière que Michel Drucker ne travaille pas depuis aussi longtemps. "Près d'un an car, en mars 2020, lors du premier confinement. J'avais des problèmes de thyroïdes et je m'étais déjà arrêté. Mon entourage se rassure et me dit que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais je l'avoue, j'ai des doutes", a-t-il poursuivi. Des craintes probablement liées au fait qu'il y a "des jours avec et des jours sans". "Pas tant sur le plan du physique mais au niveau du moral. Je suis encore amaigri, j'ai repris 5 kilos sur les 10 perdus. Mais il faut que je me retape encore. Entre le confinement et le couvre-feu, je n'ai pas fait 100 mètres dans la rue depuis quatre mois. Je n'ai pas remis les pieds à mon studio Gabriel depuis un an. Je ne sais pas si j'aurais la même pêche qu'avant, mais j'espère que le public me comprendra", a-t-il conclu le sujet.

Nul doute que les téléspectateurs de France 2 seront au rendez-vous pour son grand retour et qu'ils salueront sa force et sa détermination.

L'intégralité de l'interview de Michel Drucker est à retrouver dans le magazine Gala du 4 février 2021.