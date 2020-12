Michel Drucker bientôt de retour après ses opérations : une date avancée, il "ne pense qu'à ça" !

La rentrée n'a pas été de tout repos pour Michel Drucker. Depuis septembre 2020, c'est frayeur sur frayeur pour l'animateur de 78 ans. Après ses lourdes opérations, pour endocardite infectieuse puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice, la star du PAF a donné de ses nouvelles depuis le plateau des Enfants de la télé, sur France 2 dimanche 20 décembre 2020.

C'est par téléphone que le célèbre animateur a pris la parole. Au bout de fil, Laurent Ruquier, aux commandes du show, et Denise Fabre, invitée de l'émission. Michel Drucker a raconté comment il s'occupe en pleine convalescence... grâce à la télévision. "J'ai découvert des émissions que je ne regardais pas en temps normal, parce que le matin je ne regarde pas toujours la télévision. Donc j'ai beaucoup regardé la télé et puis je vous regarde chaque dimanche avec plaisir parce que tous vos souvenirs, eh bien, je les ai partagés aussi", a-t-il lancé.

Michel Drucker annonce la date de son retour à la télévision

Enfin, face aux doux mots de ses interlocuteurs, Michel Drucker a révélé la date probable de son retour à l'antenne. "Les cardiologues m'ont assuré que si je continuais à bien faire cette rééducation, je pourrais peut-être revenir sur mon canapé à la fin du mois de mars, a assuré l'époux de Dany Saval, laquelle aurait préféré qu'il quitte l'antenne. Je ne pense qu'à ça." Les fidèles téléspectateurs de Vivement dimanche sur France 2 se réjouissent de pouvoir retrouver l'émission fin mars, début avril au mieux.

Michel Drucker revient de loin. Ses soucis de santé ont débuté avec une hyperthyroïdie, à savoir un dérèglement de la glande thyroïde, avant de souffrir d'une insuffisance respiratoire. "Ce corticoïde que j'avais pris pour soigner ma thyroïde avait affaibli mes défenses immunitaires. Et là, une bactérie qui est partie d'une dent a migré sur la valve et a infecté une partie du coeur. Ça a provoqué une septicémie. Ça a touché le rein, la rate, avait-il raconté par téléphone dans Touche pas à mon poste le 4 décembre dernier. Et je peux le dire maintenant, il y avait deux petits saignements au niveau cérébral qui étaient inquiétants. J'ai frôlé la mort et l'amputation. La bactérie avait bouché l'artère de la jambe droite qui commençait à se nécroser. À quelques jours près, on m'aurait sans doute amputé." Il a été soigné à l'hôpital européen Georges Pompidou, sous un autre nom pour préserver son anonymat, et va "de mieux en mieux".