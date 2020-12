Michel Drucker, son retour à la télé : une mauvaise nouvelle pour sa femme Dany

Michel Drucker est un miraculé et le dit lui-même. Après avoir subi plusieurs opérations (pour endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice), le présentateur de 78 ans est toujours en convalescence comme il l'a expliqué à travers une longue interview donnée au Parisien. La semaine prochaine, il devrait enfin être de retour chez lui avant d'entamer une rééducation de deux mois. Mais celui qui est aux commandes de Vivement dimanche depuis 1998 pense déjà à son retour à la télévision. Car oui, il ne compte pas abandonner son métier, même si cela ne plaît pas vraiment à son épouse Dany Saval.

Michel Drucker se dit à la fois "très impatient" et "très angoissé" de retrouver le plateau de Vivement dimanche, dont la dernière émission a été diffusée le 23 août sur France 2. Il sait que cela sera un "moment fort", mais veut s'assurer d'être vraiment "au top" avant de faire son retour. "Je commencerai par un grand merci. Mais je vais reprendre comme si rien ne s'était arrêté. J'y mettrai de l'humour. J'espère faire oublier très vite que je reviens de loin. Je prépare la dernière ligne droite. Et aussi l'après- 'Vivement dimanche', qui a vingt-deux ans", a-t-il confié optimiste. A la rentrée 2021, il espère faire des "interviews en profondeur" et il aimerait "être encore dans le coup pour vivre les JO 2024 de Paris et une ou deux campagnes présidentielles".

Michel Drucker ne le cache pas, pour lui la télé "c'est une drogue". Une drogue qu'il aimerait consommer sans modération, notamment parce qu'il a l'impression de ne pas avoir encore tout dit. Sa femme Dany en revanche aurait aimé qu'il se désintoxique vu les épreuves qu'il a traversées. "A l'hôpital, j'ai eu le temps de gamberger. Quand j'étais découragé, j'étais persuadé que je ne pourrais pas revenir, que je m'en remettrai jamais, tellement je me sentais faible et vulnérable. J'ai traversé six mois que je ne suis pas près d'oublier. Ma femme qui voulait que j'arrête, elle se dit maintenant que c'est reparti pour un tour. A moi de ne pas être repris dans le tourbillon de ce métier. Mon coeur est neuf mais il a souffert. Je sais que j'aurai des coups de fatigue. Il va falloir que je fasse gaffe", a-t-il confié, réaliste, au Parisien.

Je vais me moquer du malade que j'ai été

Une fois remis sur pied et vacciné contre la grippe et la Covid-19, Michel Drucker planchera donc sur ses projets professionnels. Et il ne compte pas s'arrêter à la télévision. La scène aussi le fait vivre : "Il n'est pas question que j'arrête. Je vais d'ailleurs essayer de tourner en dérision tout ce qui vient de m'arriver. Je vais me moquer du malade que j'ai été, même s'il paraît que je n'ai pas été très capricieux. On a tout reporté d'un an avec la pandémie. Mais, fin mars, je vais reprendre quelques dates [de De vous à moi, NDLR] dans la région parisienne. Je ne me sens pas encore de reprendre la route." De quoi probablement un peu rassurer sa chère et tendre.

Côté personnel, il espère pouvoir de nouveau piloter des avions ou retourner au massif des Alpilles. Et quand sera venu le moment de dire adieu à la vie, il sait déjà ce qu'il aimerait que l'on retienne de lui : "Que j'ai aimé les autres et qu'ils me l'ont bien rendu. J'irais rejoindre Bedos, Coluche, le Luron, Johnny, Dassin, pour refaire une nouvelle carrière avec eux. Et quand j'arriverai au bar du paradis, je dirai à Gainsbourg : où est Whitney ?" (à qui le défunt chanteur avait dit 'I Want to Fuck You' en direct dans Champs-Elysées).