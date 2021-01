Michel Drucker : Cette terrible bactérie qui lui a fait craindre l'amputation d'une jambe

Visage phare de la télévision depuis ses débuts dans les années 1960, Michel Drucker enchaînait les émissions et les apparitions médiatiques sans jamais montrer le moindre signe de faiblesse. Une santé de fer due à une hygiène de vie très stricte pour l'animateur réputé depuis toujours hypocondriaque. Pourtant en septembre 2020, tout bascule. L'animateur de 78 ans apprend qu'il doit être opéré pour un triple pontage coronarien. Interviewé par La Meuse, le mari de Dany Saval est revenu sur sa santé vacillante des derniers mois, causée au départ par un simple "problème de thyroïde"

Une partie était nécrosée

"Une bactérie a infecté une de mes dents, et l'infection s'est propagée au coeur, à une valve mitrale, au rein aussi" confie le propriétaire d'Izia. Très vite, l'une de ses jambes est touchée. Il explique : "Une partie était nécrosée et on aurait pu craindre l'amputation".

Après de nombreux tests à l'hôpital, les médecins découvrent qu'il faut réaliser en urgence un triple pontage chez leur patient. Une opération lourde de plus de sept heures. Sous le choc, l'animateur pensait que sa dernière heure était arrivée. "Je me suis dit que je ne reviendrais pas... Que si je m'en sortais, ce serait avec des séquelles ! Vous savez, j'ai perdu 11 kilos..." indique-t-il.

Désormais en pleine rééducation, le présentateur de Vivement dimanche se remet doucement de ses deux opérations et ne pense qu'à une chose : retravailler ! Un retour prévu "fin mars ou début avril" comme il le dévoile à Sudinfo.be. "Ce sera ma 57e saison et je me suis réellement demandé si j'allais un jour pouvoir refaire mon métier. À mon âge (78 ans), pour se remettre de ça, ce n'est pas évident ! Il y a des hauts et des bas, mais j'ai retrouvé le moral".