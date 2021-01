Michel Drucker incognito au moment de se faire opérer : son subterfuge révélé

Au courant de l'été 2020, Michel Drucker a été hospitalisé dans le secret le plus total dans un hôpital parisien. Le célèbre animateur de 78 ans a dû y être opéré à coeur ouvert pour éviter un infarctus. On imagine alors qu'il a dû être difficile pour lui de garder son anonymat au moment des faits. Et pourtant, Michel Drucker a dès le départ fait en sorte de ne pas être reconnu. Une manière pour lui de se protéger de tout buzz, ce qui ne lui aurait apporté que du stress supplémentaire.

"J'ai été hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou, cet été, sous un autre nom", a-t-il fait savoir lors d'une interview pour le journal belge Ciné Télé Revue. Et d'expliquer : "Je ne voulais pas que les réseaux sociaux racontent que j'avais la Covid, ce qui n'était pas le cas. Durant ce mois, j'ai été sous antibiotiques à haute dose". Son changement temporaire d'identité aura vraisemblablement été efficace puisque ce n'est qu'à la fin du mois de septembre suivant que la nouvelle de son hospitalisation a enfin été partagée par son entourage.

Une opération évitable par la prise d'antibiotiques

Lors de ce même entretien, Michel Drucker rappelle ce qui l'a amené à se faire opérer en premier lieu, à savoir une bactérie dentaire mal soignée, laquelle s'est propagée par la suite dans tout son organisme. "J'ai eu une endocardite infectieuse de la valve mitrale consécutive à un soin dentaire. La bactérie a touché la valve, le rein, la rate. Il y a même eu deux signes inquiétants au niveau du cerveau, avec deux toutes petites hémorragies", a-t-il détaillé. Un "drame" qu'il aurait pu éviter comme il le précise s'il avait "pris les antibiotiques".

Le présentateur de Vivement dimanche est aujourd'hui toujours en convalescence et se remet doucement, mais sûrement, de ces derniers mois éprouvants. "Je suis très amaigri, j'ai perdu 10 kilos, mais je suis en train de reprendre du poids", a-t-il rassuré. Michel Drucker est donc contraint de prendre du recul sur ses activités à la télé. Une condition douloureuse à respecter pour cet accro au travail qui "ne pense qu'à une chose : retravailler !" Au cours de la conférence de presse de France Télévisions le 5 janvier dernier, à laquelle il a participé par téléphone, il a déclaré espérer pouvoir revenir à l'antenne au printemps. Encore un peu de patience donc.