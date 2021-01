Michel Drucker prêt à se faire vacciner : nouvelle condition pour son retour à l'antenne

Michel Drucker tient à rassurer. Plusieurs mois après avoir subi une opération à coeur ouvert, le célèbre présentateur de 78 ans attend avec une grande impatience le feu vert de ses médecins pour faire son grand retour à l'antenne. Lors de la conférence de presse de rentrée de France Télévisions mardi 5 janvier 2021, il a d'ailleurs assuré que cela ne saurait tarder.

"Je suis dans le dernier col, je suis encore en rééducation pour un mois. Je vois le sommet arrivé, et bientôt la descente et l'arrivée en pente douce", a-t-il déclaré par téléphone en usant de termes dédiés au cyclisme, lui qui est un passionné de vélo. "Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai eu un long parcours douloureux", a-t-il ajouté, très lucide vis-à-vis de sa situation. Qu'à cela ne tienne, Michel Drucker ne "pense plus qu'à revenir". "Je vais être de retour au printemps, vacciné j'espère, sans masque, détendu avec les cinémas et les théâtres ouverts à nouveau", désire-t-il.



Encore un peu de patience donc pour l'animateur qui a été très éprouvé par ses problèmes de santé. C'est au mois de septembre qu'il a souffert d'un dérèglement de la glande thyroïde, ce qui a affaibli ses défenses immunitaires. C'est alors qu'une bactérie qui est partie d'une dent a infecté une partie du coeur. Ça a provoqué une septicémie qui a touché les reins et la rate. Michel Drucker a alors eu son lot de frayeurs. "Je peux le dire maintenant, il y avait deux petits saignements au niveau cérébral. J'ai frôlé la mort et l'amputation. La bactérie avait bouché l'artère de la jambe droite qui commençait à se nécroser. À quelques jours près, on m'aurait sans doute amputé", avait-il confié dans Touche pas à mon poste en décembre. Mais heureusement, son entourage médical se montre optimiste quant à sa bonne remise en forme.