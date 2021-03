Michel Drucker : -12 kilos et "soutenu par des infirmières", ses souvenirs difficiles de l'hôpital

En début de semaine, France 2 a annoncé une grande nouvelle : Michel Drucker fera son retour sur nos antennes à compter du 28 mars. L'animateur récupère ainsi les rênes de son émission Vivement dimanche. Pour l'occasion, un teaser très étonnant a été partagé sur les réseaux sociaux.

Michel Drucker attendait ce come-back avec beaucoup d'impatience. Durant sa convalescence, il confiait même régulièrement son mal-être face à son retrait des plateaux télé lors de différentes interviews. Mais le célèbre présentateur de 78 ans avait pourtant bien besoin de prendre du recul. Et pour cause, il a été hospitalisé plusieurs mois après avoir été traité pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice. De lourdes opérations qui lui ont fait perdre 12 kilos. Il n'était alors plus que l'ombre de lui-même. "Je voyais un vieil homme. J'ai mis beaucoup de temps avant de me regarder dans la glace", a-t-il confié auprès de nos confères de France Info.

Michel Drucker a réussi à esquiver son reflet un long moment étant donné qu'il ne pouvait même plus s'occuper de lui. "Les seules fois où j'allais dans la salle de bain soutenue par des infirmières, c'était pour la toilette que je ne pouvais pas faire tout seul pendant au moins deux-trois mois. Quand on prend une douche, avec la buée je ne voyais pas vraiment ce qu'il y avait dans la glace", a-t-il indiqué. Ce n'est qu'en reprenant son indépendance qu'il a dû faire face à la réalité de son état. Un vrai choc pour l'animateur : "Et puis un jour, quand j'ai pu être tout seul, j'ai enlevé la buée. Et là, je me suis vu, je me suis dit que j'avais pris un coup de vieux, j'avais les cheveux très longs. On me disait toujours 'oui mais Drucker il est sportif, il ne fait pas son âge'. Et bien je peux vous dire que je faisais mon âge." Depuis, Michel Drucker a assurément repris du poil de la bête. Une renaissance que les téléspectateurs découvriront dans quelques jours.