Eurovision 2021 : Barbara Pravi représentera la France avec "Voilà", sa réaction amusante

Une victoire attendue. Barbara Pravi, âgée de 27 ans, a donc remporté le concours français lui permettant de représenter notre pays à l'Eurovision. La jeune femme, bien connue du petit monde de la chanson française, l'a emporté avec le titre Voilà. Elle a réagi à chaud à sa victoire auprès du Parisien.

Après un choix à 50/50 par le public et le jury, composé notamment d'anciens candidats tricolores au concours européen de la chanson de Natasha St-Pier à Amir en passant par la dernière gagnante française Marie Myriam, Barbara Pravi a donc été choisie pour porter nos couleurs. "Je m'y prépare depuis six ans, rien que l'année dernière je n'aurais jamais accompli cela, je n'étais pas prête, je n'en étais pas capable", a-t-elle relaté auprès du Parisien. Cette année, elle faisait figure de favorite mais assure ne jamais en avoir eu conscience... "Je n'avais pas vraiment regardé les pronostics, qui à mon sens étaient impossibles à faire : j'ai suivi les répétitions, nous étions tous tellement différents, cela dépendait vraiment des goûts...", a-t-elle expliqué.

Barbara Pravi, qui a partagé dans la story de son compte Instagram des messages de soutien de Benjamin Biolay ou Louane, a eu une réaction amusante en évoquant sa prestation de la soirée. C'est bien simple, elle ne s'en souvient déjà plus ! "Pour moi, il y a eu l'avant, qui était hyper angoissant car nous étions tous en train de réfléchir, même si on assistait aux prestations des autres dans le public. J'avais l'impression d'avoir oublié mon texte. Puis l'après, une fois que je suis sortie de scène. Entre les deux, j'ai eu un trou noir, je ne me souviens plus de ma prestation. Je peux juste dire qu'elle était intense, elle m'a coûté de l'énergie, mais dans le bon sens...", a-t-elle déclaré.

Barbara Pravi n'est pas une débutante dans la musique puisqu'elle a notamment joué dans la comédie musicale Un été 44, a fait la première partie de Florent Pagny et a écrit pour de nombreuses stars comme Chimène Badi, Julie Zenatti ou Yannick Noah mais a également co-écrit J'imagine la chanson de la jeune Valentina qui lui a fait gagner l'Eurovision junior en 2020.

La soirée, présentée par Stéphane Bern et une Laurence Boccolini déchaînée - dans quel état est sa voix ce matin ? - a été suivie par 2,37 millions de Français en moyenne. Pour rappel, en 2020 c'est Tom Leeb devait représenter la France mais le concours a été annulé pour cause de pandémie de coronavirus. Rendez-vous est pris en mai 2021 à Rotterdam aux Pays-Bas !