Eurovision 2021 : "On est deuxièmes, c'est fou !", Barbara Pravi en liesse, sa première réaction à chaud

Une défaite qui a un goût de victoire ! Le 22 mai 2021, Barbara Pravi a obtenu la seconde place à l'Eurovision 2021 avec l'incroyable score de 499 points. Un exploit qui n'était pas arrivé depuis 1991 lors de la 36e édition du concours.

Arrivée juste après l'Italie et le groupe Måneskin, - dont le leader est soupçonné de s'être drogué pendant le concours - la jeune femme qui a séduit le jury avec le titre Voilà a confié ses premières impressions au magazine 20 Minutes. "On est deuxièmes, c'est fou ! (...) Je plane, je pense que je vais bien dormir. J'ai fait ce que je voulais, comme je le voulais, dans le moindre détail, c'est tout ce qui compte." Déjà nostalgique, elle se remémore ce moment précis où elle a découvert ses notes finales : "Je ne crois pas avoir reçu de notes depuis le collège. C'était très étrange. La victoire, je la frôle, et en même temps, je me dis qu'une victoire, c'est quelque chose qui n'arrive jamais."

Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation française, a également laissé éclater sa joie au moment du classement final. "C'est énorme ! Cela faisait trente ans que l'on n'avait pas obtenu un tel résultat ! Je crois que cela va changer le regard de beaucoup de Français sur le concours. On prouve que la France est de retour, qu'on veut et qu'on ira chercher cette première place !" Arrivée juste derrière l'Italie avec seulement 25 points d'écart, Barbara confie avoir reçu un message d'encouragement de la part d'Emmanuel Macron juste avant le concours. "J'ai trouvé ça fort étonnant. N'importe quel message qui m'envoie de l'amour est bien reçu. La première chose que j'ai faite, c'est une capture d'écran que j'ai envoyé à mes parents", révèle-t-elle.

Suite au concours, le président a également tenu à féliciter la jeune femme via Twitter. "Un grand bravo et merci Barbara Pravi de réaliser ce rêve fou. Ce rêve fou d'une jeune fille aux yeux noirs. Ce rêve fou de faire briller la France à l'#Eurovision. Ce soir, c'est aussi le rêve fou de pouvoir à nouveau vibrer ensemble, en Européens", a tweeté le chef de l'Etat.