Vianney bientôt papa ! Sa femme Catherine dévoile son ventre rond à Roland Garros

Samedi soir, Vianney défendait ses chances dans La Chanson de l'année sur TF1, avec Pour de vrai, un titre poignant sur l'engagement. Or, le chanteur de 30 ans ne se trouvait en réalité pas au Château de Chambord hier, sa magnifique prestation sur le toit du château situé dans la Loire ayant été enregistrée.

Hier, Vianney s'est rendu à Roland Garros, un rendez-vous sportif qu'il affectionne tout particulièrement. Ce n'est pas la première fois que le coach de The Voice est repéré dans les tribunes de la Porte d'Auteuil mais cette sortie faisait guise d'officialisation à une grande nouvelle : Vianney va prochainement être papa pour la première fois !

L'interprète de Beau-papa n'est pas allé seul à la Porte d'Auteuil, pour assister notamment à la très belle performance de Rafael Nadal qui s'est facilement imposé face Britannique Cameron Norrie, tout comme Novak Djokovic qui s'est aisément défait du Lituanien Ricardas Berankis. Vianney était accompagné de sa moitié, la discrète violoncelliste Catherine Robert. Lors de cette après-midi à Roland Garros, la ravissante musicienne a affiché de nouvelles formes, un ventre arrondi impossible à cacher debout, même avec son sac à main Vuitton devant. Si l'on en croit l'avancée de sa grossesse, Catherine Robert devrait très certainement accoucher après l'été, peut-être à l'automne.

Très discret sur sa vie privée, Vianney n'a jamais confirmé être marié à Catherine et pourtant l'alliance qui était apparue à son annulaire gauche suffisait à en déduire les deux amoureux s'étaient dit oui.

Heureux auprès de sa belle, qui l'accompagne sur scène, mais aussi de la fille de celle-ci, née d'une précédente union, Vianney a écrit la chanson Beau-papa, tirée de sa propre expérience et figurant sur son dernier album N'attendons pas certifié double disque de platine. "J'ai découvert qu'on pouvait développer énormément d'amour – plus que ce que j'imaginais, j'avoue – pour un enfant qui n'était pas le sien, expliquait Vianney en septembre dernier sur le plateau de C à vous. Franchement, d'avoir un enfant qu'on se met à aimer alors qu'on ne l'a pas engendré... Je vous assure que quand on fait des chansons, on est obligé d'en parler." Sa belle-fille, âgée de 9 ans, avait alors accueilli très favorablement cette chanson sur leur histoire. "Elle était fière. Quand on avait des invités à la maison, elle disait : 'Tu peux la jouer, tu peux la jouer ?' Donc quand c'est sorti, elle était très fière", avait partagé Vianney auprès d'Anne-Elisabeth Lemoine.

Puis en octobre, le projet d'un bébé avec Catherine avait été évoqué lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, Vianney évoquant une femme "en cloque du petit" dans Pour de vrai. "Non, euh... c'est vrai que je dis le petit ! Mais c'est avant tout un hommage au titre de Renaud, En cloque. Pour le moment, mon grand projet, c'est cet album. Mais j'aurai bientôt 30 ans, tout peut arriver...", avait-il alors répondu. Le bébé est finalement arrivé !