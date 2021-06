La chanson de l'année 2021 : Julien Doré, Louane, Vianney, Wejdene... Un show XXL, Nikos ému

Il est bientôt l'heure de découvrir La chanson de l'année 2021 ! Ce samedi 5 juin à 21h05, TF1 diffusera la joyeuse compétition musicale animée par Nikos Aliagas. Après le sacre du titre Avant toi de Vitaa & Slimane l'an dernier, lors d'une émission événement organisée dans les jardins du Palais Royal à Paris, les artistes avaient rendez-vous cette année au Château de Chambord pour un spectacle de sons et lumières démesuré. Pas moins de 18 chansons sont en compétition...

Une véritable pléiade de chanteurs ont fait le déplacement pour prendre part à cette nouvelle édition de La chanson de l'année : Louane, Julien Doré, Clara Luciani, Kendji Girac, Grand Corps Malade, Eddy de Pretto, Hatik, Jérémy Frérot... Tous monteront sur la scène XXL tout spécialement installée dans les jardins du célèbre et majestueux château, construit par François Ier dans le Loir-et-Cher.

"Il y a une ambiance de rentrée des classes, a commenté Nikos Aliagas au Parisien, entre deux répétitions. Avec tous les artistes, on ne s'était vus tous ensemble comme cela depuis les NRJ Music Awards (...). Quand je vois Kenji qui me demande en me voyant : 'Comment ça va, tonton ?', cela me touche énormément. C'est cela, la famille."

Les téléspectateurs vont devoir choisir leur chanson de l'année 2021 parmi 18 titres :

Julien Doré - " Nous "

Grand Corps Malade & Louane - " Derrière le brouillard "

Clara Luciani - " Le reste "

Amel Bent x Hatik - " 1,2,3 "

Patrick Fiori / Florent Pagny - " J'y vais "

Kendji Girac - " Évidemment "

Jérémy Frérot - " Un homme "

Vianney - " Pour de vrai "

Gims - " Jusqu'ici tout va bien "

Camélia Jordana - " Silence "

Amir & Indila - " Carrousel "

Wejdene - " Coco "

Vitaa & Slimane - " De L'or "

M Pokora & Dadju - " Si on disait "

Pomme - " Les Cours d'Eau "

Louane - " Donne-moi ton coeur "

Tayc - " Le temps "

Eddy de Pretto - " Bateaux-Mouches "