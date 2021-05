Vianney : Moment complice avec sa femme Catherine sur le plateau de The Voice

Elle n'est jamais bien loin. Les plus grands fans de Vianney auront remarqué que, durant la demi-finale de The Voice (TF1) diffusée le samedi 8 mai 2021, sa compagne Catherine Robert était tout près de lui, derrière son fauteuil rouge. Il fallait patienter jusqu'à la fin de l'émission pour mieux la voir à l'écran, puisqu'elle était sur scène, accompagnant son mari lorsqu'il a interprété son nouveau titre, Beau-Papa dans The Voice, la suite.

Violoncelliste professionnelle, Catherine Robert a l'habitude d'accompagner Vianney pour différentes performances, notamment sur les plateaux de télévision. Cette fois, il était difficile de louper ses regards remplis de tendresse.

En même temps, les paroles de la chanson Beau-Papa ne pouvaient que toucher les deux artistes en plein coeur, puisque Vianney a dédié le titre à sa belle-fille. "Elle était super fière, super contente. Je lui ai expliqué toutes les phrases, tous les mots, pour être sûr qu'elle ait bien compris", avait-il confié au micro de Europe 1, lorsqu'il lui a fait découvrir le morceau.

Il fallait bien toute une chanson pour que Vianney puisse crier son bonheur d'être beau-père. "Je n'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Il n'y a pas que les gènes qui font les familles. Des humains qui s'aiment suffisent", clamait-il avec fierté lors d'un passage à C à vous (France 5) en septembre dernier.

Vianney avait profité des confinements et de ces temps bénis en famille pour travailler sur son dernier album, N'attendons pas. Toujours aussi pudique, le juge de The Voice cherche toujours à protéger sa famille d'une notoriété qui pourrait s'avérer toxique.