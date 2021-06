Diaporama Vianney bientôt papa ! Sa femme Catherine dévoile son ventre rond à Roland Garros

Mansour Bahrami, Vianney et sa femme Catherine Robert Fabrice Santoro à Roland Garros le 5 juin 2021. Photo by Laurent Zabulon/ABACAPRESS.COM

36 / 43

Exclusif - No Web - No Tabloids - Vianney (nommé pour la chanson "Pour de vrai") - Enregistrement de l'émission "La chanson de l'année" au château de Chambord, qui sera diffusée le 5 juin 2021 sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse