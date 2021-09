Ophélie Meunier enceinte et radieuse avec son mari Mathieu : son ventre a bien poussé !

Depuis quelques semaines, Ophélie Meunier est en congé maternité. La présentatrice de (33 ans) est en effet enceinte de son deuxième enfant, fruit de son union avec Mathieu Vergne. Ainsi, elle a cédé sa place aux commandes de Zone Interdite à Florence de Soultrait. Mais cela ne veut pas dire que la future maman reste allongée chez elle toute la journée. Pour preuve le 23 septembre 2021 elle était de sortie avec son cher et tendre, pour un événement sportif.

Un an après avoir signé son contrat de partenaire premium de Paris 2024, l'opérateur de télécommunication Orange parrainera aussi l'épreuve du marathon ouvert au grand public à l'été 2024. Une grande première dans l'histoire des JO. Après le foot, le rugby, le tennis, le cyclisme ou encore l'e-sport, l'entreprise s'intéresse donc au running. L'annonce a été faite par Stéphane Richard, président-Directeur Général d'Orange lors d'une conférence organisée au Café de l'Homme, avec vue sur la Tour Eiffel, et menée par Aïda Touihri. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement, parmi lesquelles Ophélie Meunier. La maman de Joseph (2 ans) a misé sur une petite robe bleue à manches longues. Souriante, son baby bump bien visible, elle a pris la pose souriante seule ou avec son époux Mathieu Vergne.

Le président de Paris 2024 Tony Estanguet et le PDG d'Orange ont aussi pu compter sur la présence des présentateurs Hervé Mathoux, Laure Boulleau, Estelle Denis et Laurence Roustandjee. L'humoriste Maxime Gasteuil, les sportifs Benjamin Fall, Eric Abidal, Matthias Dandois et Alexis Hanquinquant ou encore Capucine Anav ont également été immortalisés par les photographes. Sans oublier Miss France 2013 Marine Lorphelin. Elle a opté pour une jupe en cuir noire et un haut blanc avec de la dentelle. "Je suis trop trop contente. C'est quelque chose qui me plait, qui me tient à coeur. (...) Je vous l'annonce officiellement, je rejoins la team Orange Running pour un sacré défi. Celui de courir le marathon de Paris 2024. J'ai hâte et en même temps c'est beaucoup de stress", a-t-elle confié en story Instagram. Et de révéler que l'animateur Guillaume Pley faisait aussi partie de l'aventure.