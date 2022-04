Ophélie Meunier : Photos de son mariage avec Mathieu Vergne, elle est époustouflante !

Déjà quatre ans qu'Ophélie Meunier a dit "oui" à son amoureux Mathieu Vergne. Depuis, le couple a agrandi la famille. En effet, l'animatrice de Zone interdite (M6) et l'ancien directeur des programmes de flux de TF1 désormais président de la société de production DMLS TV sont les heureux parents de Joseph (2 ans et demi) et Valentine, née en octobre 2021. Une vie de famille épanouie pour la belle de 34 ans, devenue une autre femme depuis son union !

Le mariage s'est fait en deux temps. Tout d'abord, le 10 février 2018, Ophélie Meunier et Mathieu Vergne ont scellé leur amour à la mairie du 17e arrondissement de Paris, face au maire Les Républicains Geoffroy Boulard. Pour l'occasion, la journaliste avait opté pour une robe blanche façon kimono signée Philippe Perisse. Côté coiffure, un joli chignon dégageait son doux visage. C'est entouré de leurs proches que les amoureux se sont dits "oui" !

Leur livret de famille en poche, Ophélie Meunier et Mathieu Vergne ont patienté quelques semaines avant de célébrer leur mariage en grande pompe. Le 23 mars de la même année, direction le bassin d'Arcachon, plus précisément au Pyla-sur-Mer, pour la fête tant attendue. Après la bénédiction du mariage dans l'après-midi à l'hôtel cinq étoiles Haïtza, les jeunes mariés et leurs proches ont rejoint le mythique hôtel restaurant La Corniche. Dans ce superbe lieu fermé donnant sur un sublime jardin avec une vue imprenable sur la côte, les tourtereaux ont fait une entrée remarquable ! Bougies étincelles à la main, le couple a débarqué au son du tube I follow rivers de Lykke Li. Là encore, Ophélie Meunier était renversante en longue robe de mariée blanche à manches en dentelle. Mathieu Vergne se la jouait chic et élégant en costume noir de qualité.

S'ils se sont unis en 2018, Ophélie Meunier et Mathieu Vergne sont ensemble depuis 2015. Alors journaliste pour Canal+, elle avait pour mission de réaliser un reportage sur Danse avec les stars... programme à l'époque géré par celui qui deviendra son époux. Un an et demi plus tard, le duo formait un joli couple !