Ophélie Meunier : Confidences sur ses vacances mouvementées avec son mari et ses enfants

Lorsqu'elle ne tourne pas un numéro de Zone interdite devant les caméras de M6 à travers la France, Ophélie Meunier profite de tendres moments auprès des siens. C'est ainsi que cet été, elle s'octroie quelques jours de vacances bien méritées entourée de son mari Mathieu Vergne et leurs deux enfants Joseph (3 ans) et Valentine (bientôt 1 an). Auprès de nos confrères du magazine Télé Câble Sat Hebdo, actuellement en kiosques, l'animatrice de 34 ans se livre sur ces instants magiques.

Elle a prévu "des vacances très familiales", s'enthousiasme-t-elle. "C'est l'occasion de retrouver mes parents, mon mari, mes enfants", poursuit alors Ophélie Meunier. Et à la question de savoir si elle est plutôt sport ou détente à la plage, la jeune maman réplique avec humour. "Sport par obligation car s'occuper de deux enfants, l'un de 3 ans et l'autre de 10 mois, c'est du sport croyez-moi !", lâche-t-elle alors. Et de développer un peu plus sa réponse : "Plus sérieusement, on a des vacances assez actives à la mer. Comme j'adore aussi faire la cuisine mais que je n'ai absolument pas le temps d'en faire durant l'année, je me rattrape pendant les vacances pour cuisiner et manger sain avec de bons produits."

Attention, pour Ophélie Meunier vacances ne riment pas qu'avec farniente. Pas question pour la belle de déconnecter complètement. Ainsi, même au bord de la piscine, elle garde un oeil sur les informations. "Ça ne m'empêche pas de continuer à suivre l'actualité et de bouquiner", indique-t-elle ainsi. Enfin, autre activité qu'elle adore, s'amuser avec ses enfants : "Ça m'éclate de faire des batailles d'eau avec mon fils aussi." Puis, avant de former une famille, Ophélie Meunier et Mathieu Vergne sont un couple. Dès que l'occasion se présente, ils se retrouvent en duo. "Le soir on sort avec mon mari. Je ne vais plus en boîte avec mes copines mais on se fait un bon resto et on va prendre un verre en mode détente", confie la jeune maman. En bref, un programme de vacances bien chargé !