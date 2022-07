Ophélie Meunier : "Expérience unique" en couple avec son mari Mathieu Vergne, des photos dévoilées

Les vacances ont débuté pour Ophélie Meunier. La présentatrice de M6 a mis en boîte les derniers numéros de Zone Interdite et peut donc profiter de plusieurs jours en famille. Elle passe ainsi du bon temps avec ses enfants Joseph (3 ans) et Valentine (bientôt 1 an). Mais elle n'en oublie pas pour autant le couple qu'elle forme avec Mathieu Vergne.

Actuellement, c'est à Menton qu'Ophélie Meunier et ses proches ont posé leurs valises. Et la jeune femme de 34 ans a dévoilé des photos qui ont fait fondre ses abonnés, ce mercredi 13 juillet 2022. Ces derniers ont découvert que son mari Mathieu Vergne et elle se sont offerts une sortie en amoureux. C'est le restaurant trois étoiles Mirazur, porté par le chef Mauro Colagreco, qu'ils ont choisi. Un établissement situé au pied des montagnes, en surplomb sur la mer, avec une cuisine inspirée de la nature. "Il vous propose un menu totalement enraciné dans le lien entre le ciel et la terre et l'influence de la Lune et les planètes sur les plantes. Un parcours gastronomique pour découvrir l'essence et la force vitale de chaque jour selon les déclinaisons du calendrier biodynamique", peut-on notamment lire sur le site officiel. Une expérience culinaire appréciée par les tourtereaux.

Pour faire part de son enthousiasme, Ophélie Meunier a posté une photo sur laquelle son cher et tendre et elle apparaissent de dos, en train de regarder le paysage. Elle est vêtue d'une robe fleurie, lui d'une chemise et d'un pantalon de couleur bleu. Elle a ensuite partagé des clichés des jardins et de certains de leurs mets. La jeune femme n'a également pas manqué de s'immortaliser avec Mathieu Vergne. Les amoureux apparaissent souriants et complices. Puis, la journaliste a pris la pose seule, sur des marches. "Expérience unique @restaurantmirazur @maurocolagreco #mirazur #menton #datenight @mathieuvergne", peut-on lire en légende de la publication.