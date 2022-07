Tayc : Une histoire d'amour avec Fauve Hautot ? On a enfin la réponse

C'est avec une immense fierté que Tayc et Fauve Hautot ont soulevé le trophée de Danse avec les stars à l'issue de la compétition l'année dernière. Tout au long de l'émission, les partenaires ont enchaîné les bonnes notes et les performances de folie grâce à leur talent et leur alchimie indéniable. Cette complicité a d'ailleurs beaucoup fait parler. Durant des semaines, les téléspectateurs se sont interrogés sur la véritable nature de leur relation, rêvant secrètement d'un début d'histoire entre eux.

Dans une interview pour Konbini dévoilée sur Instagram, le chanteur de 26 ans s'est confié sur les véritables liens qui le rattachent à Fauve Hautot depuis leur rencontre sur le parquet de Danse avec les stars. Et ses révélations risquent de faire quelques déçus puisque comme il l'affirme, il ne s'est jamais rien passé avec la danseuse professionnelle : "C'est la plus belle rencontre. Une des plus belles rencontres de ma vie aujourd'hui. On est tout le temps ensemble. On s'adore, mais non on ne s'est jamais pécho."