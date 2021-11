Fauve Hautot victorieuse avec Tayc dans Danse avec les stars : son petit-ami Jules s'exprime enfin !

Ils sont les nouveaux grands gagnants de Danse avec les stars ! Le 26 novembre 2021, Tayc etFauve Hautot ont remporté la onzième saison de l'émission face à Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Très proches depuis leur rencontre sur le plateau de TF1, le chanteur et la danseuse sont apparus particulièrement tactiles, n'hésitant pas à s'échanger un bisou lors d'un prime. Forcément, de nombreux téléspectateurs ont pensé que l'interprète du titre Dodo et sa partenaire étaient devenus bien plus que de simples amis. Laissant toujours planer une certaine ambiguïté sur leur relation, Tayc et Fauve Hautot ont de façon certaine tissé des liens très forts.

Le lendemain de sa victoire, le chanteur de 25 ans a fait une magnifique déclaration d'amour à Fauve Hautot sur Instagram. Après avoir remercié tous ses partenaires de Danse avec les stars, l'artiste a tenu à adresser toute sa tendresse à la danseuse qui semble avoir une place très spéciale dans son coeur. "Et le meilleur pour la fin... Merci à toi Princesse, je t'aime tant", a-t-il écrit avant de partager plusieurs clichés avec Fauve Hautot, et n'oubliant pas bien sûr d'ajouter leurs émojis fétiches : un coeur blanc et une chaine, symboles de leur amour (amitié ?) indestructible.

Je t'aime, voilà !

"J'ai appris beaucoup de chose grâce à Fauve que ce soit sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan de la danse ou sur le plan de la vie. Je t'aime, voilà, ça fait trois mois que je veux te le dire, Fauve Hautot, je t'aime", a-t-il également lancé lors du prime de Danse avec les stars, juste après avoir été sacré grand gagnant de l'émission. "Tu as été un sublime partenaire", l'avait complimenté Fauve Hautot, très émue.

De son côté, la danseuse a elle-aussi adressé de beaux mots d'amour à Tayc sur les réseaux sociaux : "Un énorme BRAVO à mon petit coeur d'amour, tu as été remarquable. J'ai tant aimé danser avec toi durant ces trois mois. MERCI, Fort" Alors, Tayc est-il le "nouveau petit coeur d'amour" de la jolie rousse ? Ou est-ce simplement un surnom amical ? Pour rappel, Fauve Hautot était aux dernières nouvelles en couple avec Jules Renault.

Celui-ci a d'ailleurs mis un terme aux rumeurs en réagissant à la victoire de Fauve et Tayc sur Instagram. Présent dans le public lors du prime (voir diaporama), il a félicité sa chérie et le chanteur sur les réseaux sociaux. "Super super fier", a-t-il écrit sur une photo de sa compagne et Tayc avec leur trophée. Exemplaire, l'homme n'a pas semblé être jaloux de la complicité entre Fauve Hautot et Tayc et les a soutenus jusqu'à leur victoire. Pas de romance en vue donc entre les gagnants de Danse avec les stars !