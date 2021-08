Fauve Hautot en couple : qui est son charmant compagnon Jules Renault ?

Fauve Hautot est plus que jamais de retour sur le devant de la scène. Avant de retrouver le parquet de Danse avec les stars, deux ans après avoir remporté la dernière saison avec Sami El Gueddari en 2019, elle s'illustre en tant que comédienne ce samedi soir dans le téléfilm Meurtres en Berry, dans lequel elle tient le premier rôle féminin. Une rentrée déjà chargée donc pour la danseuse, qui trouve malgré tout le temps d'entretenir une belle relation avec son compagnon Jules Renault.

Fauve Hautot et ce dernier se sont rencontrés en 2013 et ne se sont jamais plus quittés depuis. Il faut dire qu'ils partagent tous les deux des passions artistiques. Après avoir été diplômé de l'École des métiers de l'audiovisuel, du cinéma et de la télévision, Jules Renault (32 ans) s'est construit une carrière de truqueur, monteur et réalisateur. Il travaille également en tant que photographe professionnel et a notamment collaboré avec de grandes marques et un mannequin connu du grand public, à savoir son ami Valentin D'Hoore, ex-candidat de Koh-Lanta. En janvier dernier, les deux hommes avaient d'ailleurs eu la chance de réaliser un shooting au soleil, en présence de Fauve Hautot.

La pétillante rouquine a elle aussi été amenée à travailler avec son Jules, pour le clip de Te Prohibo de Plaza Francia Orchestra, dans lequel elle apparaît. Une expérience qui en appelle d'autres. "Évidemment, on va en refaire d'autres. L'idée, c'est que l'on construise des choses ensemble", confiait-elle dans les pages de Télé 7 jours en 2017. Lors de cette même interview, elle se montrait par ailleurs reconnaissante d'avoir le beau Jules Renault dans sa vie. "Ma vie, aujourd'hui, c'est mon travail. J'ai la chance d'être avec quelqu'un de génial, qui comprend et qui est d'une patience folle. Plus ça va, plus on est soudés", se réjouissait-elle. Le couple est également sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de fonder une famille un jour. "C'est un rêve à assouvir plus tard", déclarait-elle a Gala en 2015.

En outre, très discrète sur sa relation sentimentale, Fauve Hautot s'autorise de temps en temps à partager des photos de son chéri sur Instagram (voir diaporama).