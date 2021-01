Katrina Patchett séparée : Fauve Hautot au soleil avec son ex Valentin, photos de rêve

De son côté, Katrina Patchett a retrouvé son Australie natale. Alors qu'on ne sait toujours pas quand pourrait revenir l'émission Danse avec les stars, la danseuse passe du bon temps avec ses proches. La jolie blonde et Valentin semblent donc vivre plutôt bien leur rupture. Récemment, ils laissaient penser qu'ils étaient même toujours en très bons termes puisque le mannequin avait apporté son soutien à Katrina.

Pour rappel, Valentin et Katrina s'étaient mariés le 1er septembre 2017 après cinq ans d'amour. Ils annonçaient leur divorce en novembre 2020 : "C'est après beaucoup de réflexion que j'ai enfin décidé de vous annoncer une triste nouvelle car depuis des mois vous êtes nombreux à me poser la question. Après plus de huit ans d'amour et un mariage, Valentin et moi avons décidé de se séparer. J'ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin mais malheureusement la vie ne se passe pas toujours comme prévue."