Katrina Patchett séparée de Valentin et endeuillée : il continue de la soutenir

Katrina et Valentin se sont mariés le 1er septembre 2017 après cinq ans de relation. Malheureusement, comme l'avaient compris certains internautes face à leur absence sur les réseaux sociaux, ils ont choisi de prendre des chemins différents. "C'est après beaucoup de réflexion que j'ai enfin décidé de vous annoncer une triste nouvelle car depuis des mois vous êtes nombreux à me poser la question. Après plus huit ans d'amour et un mariage Valentin et moi avons décidé de nous séparer. J'ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin mais malheureusement la vie ne se passe pas toujours comme prévu. Je suis partie retrouver ma famille en Australie mais je vais vite revenir en France", expliquait-elle sans révéler les raisons de leur rupture.

Leurs carrières respectives pourraient bien être à l'origine de cette séparation... Lors d'une interview pour Public en 2018, Katrina Patchett avait été obligée de reconnaître qu'elle et son chéri n'avaient pas le loisir de se voir aussi souvent qu'ils le voudraient. "Si ça dure, avec les vies qu'on a, c'est qu'on est bien partis. On n'a pas des métiers faciles, dans le sens où il y a des moments où on ne se voit pas beaucoup", confiait-elle.