Katrina Patchett (Danse avec les stars) et Valentin (Koh-Lanta) divorcent

Sur le compte Instagram de Katrina Patchett, la dernière photo d'eux remonte à septembre 2019. Un instantané pris lors de leur apparition à une soirée. De son côté, l'ex aventurier devenu mannequin n'a quant à lui rien confirmé, annoncé ou commenté. Sur sa page Instagram, les photos de Katrina Patchett sont quasi inexistantes. La dernière remonte à avril 2019, où le couple se montre complice dans un restaurant en Italie.

Trois ans après leur mariage, c'est donc la séparation et certainement le divorce qui va avec. "J'ai conscience de faire des jalouses. Il est très très beau, mon mari. Ça fait déjà six ans et demi que je l'ai rencontré chez des amis communs. Si ça dure, avec les vies qu'on a, c'est qu'on est bien partis. On n'a pas des métiers faciles, dans le sens où il y a des moments où on ne se voit pas beaucoup. Mais on se dit qu'on a toute la vie pour être ensemble ! Alors, on s'encourage. Valentin est la personne qui me booste le plus", déclarait-elle à Public en 2018. Alors, est-ce leur vie professionnelle qui est à l'origine de leur séparation ? Pour l'instant, les raisons de leur rupture demeurent inconnues.