Tayc en finale de Danse avec les stars : cette blessure qu'il a gardée secrète

Ce soir, c'est le grand soir ! Au bout de trois mois de compétition acharnée, Tayc, Bilal Hassani et Michou vont enfin disputer la finale de Danse avec les stars en direct sur TF1.

Les candidats ont chacun préparé trois danses pour offrir un ultime spectacle de haut niveau avant que le public ne les départagent et élise le vainqueur de cette onzième saison. Le chanteur Tayc a en tout cas déjà tout gagné, lui dont la popularité a explosé ces dernières semaines. Il faut dire qu'il fait mouche chaque semaine avec sa partenaire Fauve Hautot, dont il est très proche, avec des prestations toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Tango, Paso doble, Valse, Jive... Tayc a su maîtriser tous les styles de danse, obtenant ainsi presque toujours la première place du classement. C'est même le seul cette année à n'avoir jamais été soumis aux votes des téléspectateurs. Pourtant, son aventure aurait pu prendre un tout autre tournant, et ce dès le début de son apprentissage.

En effet, interviewé par BFMTV, le chanteur s'est confié sur les difficultés qu'il a rencontré en répétitions. "C'est hyper éprouvant !", a-t-il déclaré. Et de faire une révélation : "C'est-à-dire que la première répète', c'était il y a trois mois, je la finis avec la hanche bloquée !" Une blessure qu'il a su garder secrète. Mieux encore, Tayc n'avait montré à ce moment-là aucun signe qu'il était en mauvaise condition.

En plus d'avoir appris à danser le Cha Cha grâce à Danse avec les stars, Tayc a bénéficié d'une exposition médiatique sans précédent. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'avoir une belle reconnaissance. "C'est plus les mêmes gens qui m'arrêtent dans la rue, c'est plus les mêmes gens qui me connaissent, c'est des familles maintenant. C'est magnifique", s'est-il réjouit au micro de nos confrères.

Tayc n'a pas fini de faire parler de lui car après la musique et la danse, il s'est lancé dans le cinéma. Il est d'ailleurs à l'affiche de son premier film sur Netflix, une comédie romantique pour Noël intitulée Christmas Flow.