Fauve Hautot en couple avec Tayc ? La danseuse réagit enfin aux rumeurs

Encore une fois, Tayc est apparu intouchable dans Danse avec les stars vendredi soir. Le chanteur a réussi à se qualifier dès le premier pour la grande finale, lui qui ne s'est jamais retrouvé en danger depuis le début de la saison. Un bel accomplissement qu'il doit bien sûr à sa partenaire Fauve Hautot, avec qui il a développé une incroyable complicité. En effet, les deux candidats sont devenus inséparables au fil des semaines et n'hésitent pas à s'afficher quotidiennement ensemble sur les réseaux sociaux. Les vidéos de leurs répétitions disponibles sur MYTF1 viennent également confirmer leur bonne entente. Mais la question se pose alors, sont-ils simplement amis ?

Car oui, les internautes sont nombreux à penser qu'une idylle est née en coulisses entre Fauve et Tayc. Lors d'une interview pour Télé Star, la célèbre danseuse a réagi à ces ouï-dire. "Les gens parlent, tant mieux pour eux. Je sais qui je suis, je sais où je suis et je suis si calme dans ma vie que tout cela me dépasse un peu", a-t-elle confié. Et de rappeler : "Ça me fait assez marrer d'ailleurs, que l'on me dise excédée par lui et peu de temps après que l'on nous soupçonne d'être en couple. L'amitié homme-femme, ça existe !"

Tayc est lui aussi souvent poussé à s'épancher sur sa relation avec Fauve Hautot. Récemment, pour Télé Loisirs, il se contentait de se réjouir de s'entendre à merveille avec elle, reconnaissant tout de même passer le plus clair de son temps à ses côtés. "Aujourd'hui, je la vois plus que ma mère, que mes frères, mon équipe, je la vois tout le temps. On a tous les deux mis nos vies de côté, privées, artistiques, pour être l'un avec l'autre", a-t-il avoué.

Fauve Hautot est en tout cas en couple avec Jules Renault depuis plusieurs années, un photographe professionnel. Quant à Tayc, il expliquait lors de la conférence de presse de Danse avec les stars au mois de septembre être toujours célibataire...