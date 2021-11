Tayc inséparable de Fauve Hautot : leurs vies privées mises de côté pour "être l'un avec l'autre"

C'est LA révélation de Danse avec les stars. Il y a bientôt trois mois, Tayc s'est lancé pour la première fois sur le parquet de l'émission de TF1 avec sa partenaire Fauve Hautot. Une partenaire avec laquelle le courant est tout de suite passé, ce qui leur a permis de livrer des performances incroyables semaine après semaine. Le binôme ne s'est même jamais retrouvé en danger et c'est donc avec une aisance déconcertante qu'il va disputer la demi-finale ce vendredi 19 novembre 2021. Mais outre les talents évidents de Tayc, c'est sa belle relation avec Fauve Hautot qui a contribué à ce qu'il atteigne un tel niveau selon lui.

"Je pense que je ne serais pas arrivé si loin si ça ne passait pas. Car je suis quelqu'un de tellement entier que j'aurais préférer quitter l'émission si ça n'était pas passé entre nous. Mais là, je kiffe", a-t-il estimé auprès de Télé Loisirs. Il faut dire que, d'après ses propres mots, ils sont "vraiment pareil". "On est tous les deux des volcans qui sommeillent et qui s'allument quand on le veut. Un volcan, ça s'allume sans prévenir. Nous, on a le bouton, on est deux volcans, qui savent exactement quand exploser. Tous les deux ensemble, c'est explosif", a-t-il confié.

Une complicité évidente qui se ressent à chaque prime et qui titille les internautes, lesquels s'imaginent que les deux candidats ont craqué l'un pour l'autre en coulisses. Si Tayc ne confirme ni n'infirme cette information, il reconnaît en tout cas passer beaucoup de temps avec la jolie rousse. "Aujourd'hui, je la vois plus que ma mère, que mes frères, mon équipe, je la vois tout le temps. On a tous les deux mis nos vies de côté, privées, artistiques, pour être l'un avec l'autre", a-t-il reconnu.

Rappelons toutefois qu'aux dernières nouvelles, Fauve Hautot est en couple avec son compagnon de longue date Jules Renault, un photographe professionnel. Quant à Tayc, il révélait lors de la conférence de presse de Danse avec les stars au mois de septembre être un coeur à prendre...