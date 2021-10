Fauve Hautot très tactile avec Tayc : mains baladeuses en répétitions, la vidéo

C'est le grand jour ! Ce vendredi 29 octobre 2021, les candidats de Danse avec les stars toujours en compétition vont présenter une nouvelle chorégraphie aux membres du jury Chris Marques, François Alu, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier, ainsi qu'au public. Jeudi, ils étaient donc au studio 217 pour les répétitions sur le plateau. Et on peut dire qu'entre Tayc et Fauve Hautot, la température a grimpé.

Pour cette nouvelle semaine de compétition, le chanteur de 25 ans et la belle danseuse de 35 ans présenteront un jive. Une danse très énergique durant laquelle leurs pieds seront scrutés à la loupe. Ainsi, durant les répétitions, le duo a travaillé d'arrache-pied pour être le plus parfait possible le jour du prime et ainsi rester parmi les meilleurs du classement. Et jeudi, à l'instar des autres couples, Tayc et Fauve Hautot se sont rendus sur le plateau pour faire un entraînement dans les conditions du direct.

Comme à leur habitude, ils se sont montrés complices. Entre deux répétitions, Fauve et Tayc ont effectué une danse que l'artiste venait d'apprendre à sa partenaire.