"Tu ne penses qu'à ta gueule" : Tayc tendu face à Fauve Hautot (Danse avec les stars)

Nouvelle semaine de compétition pour les couples de Danse avec les stars 2021 toujours en course. Ainsi, dimanche 24 octobre, Tayc a retrouvé sa partenaire Fauve Hautot. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les taquineries étaient une fois de plus au rendez-vous.

Lors du prime diffusé vendredi dernier, le chanteur et la belle danseuse n'ont - une fois de plus - eu aucun mal à être parmi les premiers du classement grâce à leur paso doble d'exception. Avec 32 points, ils ont pu sortir de la hot seat et ainsi échapper au face à face. Après un jour de repos, ils se sont donc retrouvés pour débuter les répétitions de la semaine. Et elles ont commencé fort !

On ne sait pas encore quel style de danse Tayc et Fauve Hautot présenteront cette semaine. Mais ce qui est certain, c'est que le début de leurs répétitions était mouvementé. "Elle a eu toute une journée pour préparer une choré samedi. Elle me montre les deux premiers pas et ça ne passe déjà pas. Quand tu fais la choré tu oublies que je suis là ou pas ? Tu ne penses qu'à ta gueule", a-t-il lancé amusé. Et sa binôme de répliquer : "Mais si ça passe, sortez moi de là s'il vous plaît." Une fois leur session terminée, ils ont passé la soirée ensemble, en se rendant notamment dans un restaurant avec d'autres personnes, probablement des proches du chanteur de 25 ans. Preuve que le duo est toujours aussi complice.

Ces dernières semaines, les internautes ont pu remarquer que Tayc aimait beaucoup taquiner Fauve Hautot. Mais son manque de sérieux peut parfois lui jouer des tours. Dans une vidéo dévoilée sur le site MYTF1 la semaine passée par exemple, la danseuse de 35 ans avait même fini par lui donner une petite gifle.