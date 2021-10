Danse avec les stars : Wejdene éliminée, Anthony Colette blessé en live, Michou "bouge ses petites fesses" !

Après les éliminations de Lââm, Lola Dubini, Moussa Niang (Koh-Lanta), Jean-Baptiste Maunier et Vaimalama Chaves la semaine dernière, Danse avec les stars revient sur TF1 pour un nouveau prime ce vendredi 22 octobre 2021. Et pour les huit couples encore en lice dans le célèbre concours de danse, ça risque de chauffer ! En effet, il est plus que jamais question de points ce soir puisque tous les candidats sont d'emblée placés en hot seat, ces sièges normalement réservés aux duos les moins bien notés. Ainsi, seuls ceux qui obtiendront 30 points ou plus (sur les 40 possibles) pourront en sortir et éviter le face-à-face ! Résumé de la soirée présentée par Camille Combal.

Aurélie Pons et Adrien Caby

Après leur superbe performance la semaine dernière en l'hommage de son "Paupé" mort il y a peu, Aurélie Pons se lance ce soir avec son danseur Adrien Caby sur une valse au son de T'es beau de Sophie-Tith. Durant les entraînements, elle a pu compter sur le soutien de sa mère et de ses deux soeurs. Et lors du prime, la belle blonde est encouragée par Clément Rémiens, son camarade d'Ici tout commence (TF1) qui a remporté Danse avec les stars en 2018. La prestation est belle, mais techniquement les jurés notent quelques erreurs. Le duo obtient 23 points et n'échappera donc pas au face-à-face.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 5/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 6/10

Chris Marques : 6/10

Total : 23 points

Tayc et Fauve Hautot

Le duo Tayc et Fauve Hautot compte danser un paso doble sur l'instru de Gangsta's Paradise de Coolie Feat L.V. . Toujours plus complices, le chanteur et sa danseuse se taquinent lors des répétitions. A tel point que la belle rousse a donné une gifle à son partenaire ! Heureusement, sur le parquet de TF1, le duo reste complice. Denitsa Ikonomova est très emballée par la prestation, Chris Marques "un peu moins". Et il est bien le seul puisque François Alu et Jean-Paul Gaultier sont séduits. Tayc et Fauve Hautot sont même directement qualifiés pour la semaine prochaine !

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 9/10

Chris Marques : 7/10

Total : 32 points

Lucie Lucas et Anthony Colette

C'est une salsa pour Lucie Lucas et Anthony Colette aujourd'hui. Le duo entend faire le show au son de Don't go yet, un titre signé Camila Cabello. Une belle nouvelle pour la comédienne qui se réjouit de "ne plus faire le couple dépressif" avec son partenaire. Celle qui a déçu les jurés ces deux dernières semaines compte bien prouver ce qu'elle vaut. Pour l'encourager, elle a le droit à la visite surprise d'Agustin Galiana, à qui elle donne la réplique dans Clem (TF1) et gagnant de Danse avec les stars en 2017. Après avoir tout donné sur scène, Anthony Colette est blessé à l'oeil : il s'est pris une paillette ! Les jurés ne sont pas convaincus à 100% par la danse du duo. Denitsa Ikonomova attend un peu plus de tonicité, même si elle note le côté festif. Les notes s'en ressentent.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 5/10

François Alu : 6/10

Chris Marques : 6/10

Total : 24 points

Michou et Elsa Bois

Cette semaine, Michou et sa partenaire Elsa Bois ont prévu de danser une rumba sur le titre Dans mes bras, de Dadju et Kendji Girac. Et le jeune youtubeur n'est pas très à l'aise. D'autant plus que cette rumba est différente de celle déjà faite lors du deuxième prime : cette fois, Michou doit se montrer séducteur et "mâle alpha", comme il l'explique lui-même. S'il semble déjà peu confiant, lors des entraînements un petit incident l'a encore plus marqué : sa danseuse Elsa Bois lui a mis un coup de boule malgré elle, le blessant. Tout va mieux ce soir et le duo offre une belle prestation, pas forcément au goût de tous. Chris Marques attend mieux, Denitsa Ikonomova indique avoir "vu les petites fesses de Michou bouger" et confie même avoir été séduite. En bref, ils sont mitigés et le couple ne parvient pas à passer les 30 points requis.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 5/10

Total : 25 points

Dita Von Teese et Christophe Licata

Le duo propose ce soir au son de Boys de Lizzo un paso doble, la danse préférée de Christophe Licata. Et c'est aussi la danse la plus rapide que le couple fait jusqu'à présent. C'est d'ailleurs sur les conseils de Chris Marques, qui souhaitait voir la belle brune dans une nouveau registre, qu'ils ont opté pour le paso doble. Pari réussi ? François Alu note une "très très bonne" prestation malgré de petites erreurs. Denitsa Ikonomova est ravie d'avoir vu ce soir "une autre Dita". Enfin, le très redouté Chris Marques a "beaucoup aimé" et "valide" ! Sans surprise, Dita Von Teese et Christophe Licata rejoignent Tayc et Fauve Hautot dans la zone or et sont qualifiés !

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 8/10

Total : 32 points

Wejdene et Samuel Texier

La jeune chanteuse et son partenaire se lancent cette semaine sur une rumba. Une danse au son de Message personnel de Michel Berger et qui raconte l'amour. Un thème qu'elle connait bien, même si elle confie avoir mis l'amour de côté depuis son succès. Une fois sur scène, Wejdene et son danseur Samuel Texier offrent une belle prestation. Toutefois, la belle s'est montrée "un peu trop introvertie" selon Denitsa Ikonomova, qui souligne un show "très beau". François Alu regrette que "le coquillage se soit refermé" au niveau de l'interprétation, quelque chose "d'un peu tiède au niveau de la qualité". De son côté, Jean-Paul Gaultier n'est pas d'accord : il salue la progression de la jeune chanteuse. Finalement, le total des points n'est pas suffisant.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 5/10

Chris Marques : 5/10

Total : 24 points

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

Pour Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, place au quickstep sur la bande originale du film La La Land. "C'est trop bien, ça va donner la pêche", s'enthousiasme le jeune chanteur, prêt à proposer de la fraîcheur et du soleil aux téléspectateurs ainsi qu'aux juges. La mission est réussie à entendre les applaudissements du public. Mais qu'en pensent les juges ? "Sur une danse comme celle-là, on peut voir qui pourrait être en finale de Danse avec les stars", lance Chris Marques, encourageant. "A chaque fois, tu arrives à nous donner une teinte différente", estime François Alu qui demande toutefois au duo de faire attention à l'excès d'entrain qui peut laisser apparaître des erreurs. Ils se qualifient !

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 8/10

Total : 33 points

Gérémy Crédeville et Candice Pascal

Gérémy Crédeville et Candice Pascal jouent la carte du "poétique et pur" avec un american smooth au son de No Surprises de Radiohead. "Après la folie de la semaine dernière, on va retomber dans une danse standard un peu latinisée. C'est un petit peu libre", explique la danseuse. La prestation est réussie. Denitsa Ikonomova estime que Gérémy Crédeville est "un super partenaire" pour Candice Pascal. François Alu apprécie "la douceur, la poésie, l'attention portée à sa danseuse" mais regrette une mauvaise posture des épaules. Jean-Paul Gaultier a "bien aimé" et souligne la "belle harmonie, très belle connexion" du couple. Malheureusement, les notes ne suffisent pas à les qualifier.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 6/10

Chris Marques : 7/10

Total : 26 points

Face à face et élimination

Dernière ligne droite pour réussir à se sauver. Aurélie Pons et Adrien Caby, Lucie Lucas et Anthony Colette, Michou et Elsa Bois, Wejdene et Samuel Texier et enfin Gérémy Crédeville et Candice Pascal s'affrontent à tour de rôle sur un tango, sur le titre La Grenade de Clara Luciani.

Avant le verdict, place à une superbe rumba de Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Inès Vandamme, Emmanuelle Berne, Joel Luzolo et Maxime Dereymez.

Enfin, Aurélie Pons et Adrien Caby ainsi que Michou et Elsa Bois sont sauvés par les votes du public. Les juges qualifient Gérémy Crédeville et Candice Pascal, puis Lucie Lucas et Anthony Colette. Wejdene et Samuel Texier sont donc éliminés de la compétition.