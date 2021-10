Danse avec les stars : Vaimalama Chaves éliminée, Bilal Hassani bouleversant, Aurélie Pons forte pour son papa

Après l'élimination de Jean-Baptiste Maunier la semaine dernière, l'aventure Danse avec les stars 2021 s'est poursuivie ce vendredi 15 octobre, sur TF1. Et pour cette nouvelle semaine de compétition, Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier ont retrouvé leur buzzer. Mais cette fois, ce n'était pas pour qualifier un candidat pour le prime suivant. S'ils étaient au moins deux à appuyer, le participant en question allait directement au face à face. Une pression supplémentaire.

Lucie Lucas et Anthony Colette

Cette semaine, Lucie Lucas et Anthony Colette devaient préparer une rumba sur un titre de Hatik : La meilleure. Et l'actrice a pu compter sur ses filles Moïra (9 ans) et Lilou (11 ans) pour venir l'encourager en répétitions. C'est ainsi gonflée à bloc qu'elle a réalisé sa prestation sur le plateau. Sensuelle, la divine brune était aérienne tout au long de la chorégraphie et était très complice avec son partenaire. Malheureusement, cela n'a pas suffi à convaincre Denitsa Ikonomova et François Alu qui ont buzzé. La danseuse lui a demandé de faire attention car elle avait tout son poids vers l'arrière et ne faisait pas très bien ses déhanchés. François Alu lui a reproché son manque d'énergie. Jean-Paul Gaultier a regretté le manque de surprises et Chris Marques a trouvé la danse "très bonne et bien exécutée". Elle a rejoint la hot seat directement en attendant le face à face, sans notes.

Wejdene et Samuel Texier

Place à un quickstep pour Wejdene et Samuel Texier. Le duo devait faire ses preuves sur le titre Fascination d'Alphabeat. La chanteuse, toujours aussi souriante, a mis toute son énergie au service de la danse. Elle a notamment fait quelques figures impressionnantes, comme une roue arrière. Aucun buzz grâce à son charisme et son dynamisme. Denitsa Ikonomova lui a simplement dit de faire attention au placement de sa tête. François Alu l'a trouvée solaire et électrisante. Chris Marques a apprécié qu'elle explose sur le parquet.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 7/10

Total : 28 points

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

C'est une danse particulièrement émouvante qui attendait Bilal Hassani cette semaine. Avec son partenaire Jordan Mouillerac, ils devaient réaliser un American Smooth sur un titre de Maëlle L'effet de masse. Une chanson qui parle beaucoup au chanteur puisque lors de son adolescence, il a connu le sentiment d'isolement, de solitude à cause des moqueries de ses camarades. Emu avant même de fouler le parquet, car il a entendu des témoignages de fans qu'il a aidé en assumant qui il est, le partenaire de Jordan a une fois de plus montré sa grâce et son côté sensible. Bouleversant est le mot qui vient à l'esprit. Sans surprise, le candidat avait bien du mal à contenir son émotion une fois la prestation terminée. Mais il a vite retrouvé son sourire, car les jurés ne lui ont donné aucun buzz. Jean-Paul Gaultier l'a trouvé très émouvant et l'a félicité d'être un exemple pour plein de jeunes. François Alu a souligné la connexion entre Jordan et lui. Denitsa Ikonomova l'a remercié d'avoir véhiculé ce message et a salué son interprétation.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 9/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 9/10

Total : 35 points

Aurélie Pons et Adrien Caby

La semaine passée, l'actrice d'Ici tout commence est loin d'avoir fait l'unanimité. Elle devait donc travailler deux fois plus, malgré ses tournages, pour réussir son paso doble ce vendredi sur le titre I Wanna Be Your Slave de Maneskin. Et il avait un saveur particulière puisque ce vendredi, elle a souhaité rendre hommage à son papa, mort cette semaine. En effet, malgré ce drame, elle a souhaité poursuivre la compétition pour lui (et sans traitement de faveur), car il aimait regarder cette émission. Déterminée et pleine de rage, elle a réalisé une prestation impressionnante et a eu le droit à une standing-ovation. Elle a pris le lead lors de cette danse et a réalisé sa meilleure danse. "Je suis sure que mon papa est fier de moi", a-t-elle lancé avant de découvrir qu'elle n'avait aucun buzz. Chris Marques était heureux de la voir enfin danser avec tout son corps et toute son énergie. Emue aux larmes, tout comme Gérémy Credeville ou Wejdene en coulisses, Denitsa lui a fait savoir qu'elle la trouvait guerrière. François Alu a aussi voulu saluer sa force sur la piste et dans la vie.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 7/10

Total : 29 points

Gérémy Crédeville et Candice Pascal

L'humoriste a brillé la semaine dernière en remportant son duel face à Wejdene. Cette semaine, il devait donc faire aussi bien avec son chacha sur le titre de M, Machistador. Le but ? Ne pas se prendre au sérieux. Du pain béni pour Gérémy Crédeville. Coiffé comme M, le candidat s'est mis dans la peau d'un séducteur un brin macho. Il a tenté de faire des déhanchés et a porté sa partenaire comme une reine. Mais cela n'a pas convaincu Denitsa Ikonomova, François Alu et Chris Marques qui ont buzzé. Ce dernier a pointé du doigt ses erreurs dans la chorégraphie et lui a demandé de se ressaisir. Denitsa lui a demandé d'être plus ancré dans le sol pour donner plus de mouvements à son corps. Enfin François a dit que son haut du corps et son bas du corps manquaient de dissociation. Le participant allait donc directement en hot seat, en attendant le face à face.

Tayc et Fauve Hautot

Nouveau style de danse pour le chanteur et sa partenaire Fauve Hautot. Tayc devait réaliser une danse contemporaine sur Formidable, de Stromae. Ainsi, le candidat pouvait mettre en avant son côté acteur. Il devait à la fois avoir un côté doux et "cassé". Comme à son habitude, il a excellé sur le parquet. Son énergie et sa technique ont permis à tout le monde de vivre sur le plateau un moment fort. Tayc aussi a eu du mal à retenir son émotion une fois la prestation terminée. Sans surprise, le duo n'a reçu aucun buzz. Denitsa Ikonomova a aimé le côté brut de la chorégraphie. "Tu es dans la force et dans la puissance", a-t-elle lancé. Elle aimerait tout de même qu'il ouvre plus son coeur. François Alu a trouvé ça "énorme" et a été impressionné par la connexion entre la star et sa danseuse. Jean-Paul Gaultier a aimé découvrir une autre facette du chanteur et Chris Marques était "très impressionné". Ce dernier attendait tout de même "plus de contraste".

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 9/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 8/10

Total : 34 points

Michou et Elsa Bois

Qui dit nouvelle semaine, dit aussi nouvelle danse pour Michou et sa partenaire Elsa Bois. Le duo a préparé un chacha sur le titre de BTS Dynamite. Le charmant blond devait ainsi ne pas mettre les talons au sol, avoir un bon rythme, être précis et faire de beaux déhanchés. Mais ce n'était pas si simple, surtout au niveau des déhanchés où il sortait surtout ses fesses. "Mais les gens aiment bien mes fesses apparemment donc ça va", a-t-il plaisanté en répétitions. Une fois sur le plateau, le youtubeur a mis toute son énergie pendant la danse, mais il n'était pas toujours dans les temps comme il l'a avoué à la fin du show. Il a ainsi eu trois buzz : François Alu, Denitsa Ikonomova et Chris Marques. Le premier a apprécié son jeu mais a trouvé que c'était assez inégal. La deuxième lui a reproché d'être un peu trop droit, scolaire et rigide. Enfin, le dernier a pointé du doigt ses erreurs techniques. Michou allait directement au face à face et n'a donc pas eu ses notes.

Dita Von Teese et Christophe Licata

Depuis le début de la compétition, Dita Von Teese brille au bras de Christophe Licata. Cette semaine, elle devait réaliser un Jazz Broadway sur le titre Don't Speak de No Doubt. Un style de danse qui l'angoissait beaucoup car elle n'était pas à l'aise avec le fait, notamment, de ne pas être guidée totalement par son partenaire. Une fois sur le plateau pourtant, elle a excellé. Dominant très souvent Christophe, elle a impressionné avec des portés difficiles. Et, comme toutes les semaines, c'était hot entre l'époux de Coralie Licata et elle. Impressionnés, les jurés ne lui ont mis aucun buzz. François Alu a aimé son raffinement. Chris Marques a aimé le côté intense et sophistiqué. Mais il souhaite voir une autre facette d'elle la prochaine fois. Un avis partagé par Jean-Paul Gaultier.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 8/10

Total : 32 points

Vaimalama Chaves et Christian Millette

Miss France 2019 devait préparer une danse latine cette semaine. Vaimalama Chaves et Christian Millette avaient pour mission de réaliser un tango argentin sur le titre Et même après je t'aimerai, d'Hoshi. Un style qui demande une attraction physique entre les deux personnes pour mettre en avant un côté passionnel. Avec cette danse, la jolie brune qui était divine en robe blanche a pu montrer son côté félin. Sensuelle, elle a arrêté le temps sur le plateau et une fois de plus, sa complicité avec son partenaire était bien visible. Cela n'a malheureusement pas convaincu Chris Marques qui a buzzé. "Ce qui me pose problème, c'est que vous avez l'un des partenaires les plus attentionnés. (...) Mais j'ai également besoin de voir la part de vous dans chaque pas", a-t-il lancé. François Alu ne s'attendait pas à cela et a été surpris et conquis. Il a vu une femme "honnête et sincère". Denitsa Ikonomova a reconnu qu'il y avait eu quelques erreurs techniques, mais elle a été scotchée par le côté artistique.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 5/10

Total : 26 points

La figure imposée

Il était temps pour certains candidats de relever un nouveau défi, celui de la figure imposée. Cette semaine, c'est le combiné Jive qu'ils devaient réaliser. Ainsi, ils devaient parfaitement exécuter kicks, pas chassés et pivots ! Chacun est passé à tour de rôle et à la fin, le jury a distribué ses points. Bial Hassani y a échappé grâce à sa première place. Et Gérémy Crédeville, Michou et Lucie Lucas étaient aussi exemptés à cause de leurs premières prestations qui n'ont pas été validées par deux jurés ou plus.

Wejdene et Samuel Texier : 14 points (total de : 42 points)

Aurélie Pons et Adrien Caby : 18 points (total de : 47 points)

Tayc et Fauve Hautot : 20 points (total de : 54 points)

Vaimalama Chaves et Christian Millette : 12 points (total de : 38 points)

Dita Von Teese et Christophe Licata : 16 points (total de : 48 points)

Vaimamala et Christian Millette allaient donc en face à face.

Face à face et élimination

Dernière ligne droite pour réussir à se sauver. Michou et Elsa Bois, Lucie Lucas et Anthony Colette, Gérémy Crédeville et Candice Pascal et enfin Vaimalama Chaves et Christian Millette se sont affrontés à tour de rôle sur un jive, sur le titre One Way Or Another de Blondie. A l'issue des prestations, Michou et Elsa Bois ont été sauvés par les votes du public. Les juges ont ensuite qualifié Gérémy Crédeville et Candice Pascal, puis Lucie Lucas et Anthony Colette. Vaimalama Chaves et Christian Millette ont donc été éliminés de la compétition.