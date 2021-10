Danse avec les stars : Michou fait un tabac grâce à... ses fesses ! Il réagit avec humour

Sur la Toile, nombreux ont été les internautes à faire des louanges sur le "boule" de Michou. Des remarques reçues par centaines, qui ont même encouragé le principal intéressé à s'interroger sur Twitter concernant ses fesses : "Vous avez kiffé mon boule ou quoi ?", s'est-il questionné pendant le prime. Avec un total de 26 points sur 40 (contre 21 pour Aurélie Pons et Adrien Caby), le jeune YouTubeur et sa partenaire ont réussi à se qualifier pour le prochain prime. Preuve que son assiduité et son envie de réussir payent !

Lors de la présentation du casting de Danse avec les stars à la presse, Michou avait d'ailleurs émis quelques hésitations concernant ses performances. "J'ai été choqué qu'on me propose de participer à Danse avec les stars, mais j'ai dit oui, car cette émission, c'est une dinguerie", avait-il confié à LCI. Et de poursuivre : "En plus je suis au niveau zéro en matière de danse, j'arrive même pas à faire les chorégraphies sur TikTok".