Aurélie Pons (Danse avec les stars 2021) blesse Adrien Caby : des photos dévoilées après l'incident

Dans la catégorie "chat noir", on appelle désormais... Adrien Caby. Ce lundi 27 septembre 2021, la nouvelle recrue de Danse avec les stars a repris les entraînements avec sa partenaire Aurélie Pons. Et on peut dire que tout ne s'est pas passé comme prévu.

La star d'Ici tout commence serait-elle quelque peu maladroite ? Lors du prime de Danse avec les stars 2021 diffusé vendredi dernier, Aurélie Pons a foulé le parquet du concours de danse pour la première fois avec son partenaire Adrien Caby. Tous deux ont dansé un tango argentin sur le titre Brasilia de Populous et Giorgio Tuma. Et elle a fait mouche auprès des membres du jury Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Seul souci ? Elle a chuté peu de temps avant la fin de la prestation. Et voilà que lors de l'entrainement de ce lundi, elle a blessé son danseur.

Dans sa story Instagram, la belle blonde qui a été élue Miss Provence 2018 a partagé une vidéo sur laquelle son partenaire est assis sur un canapé, avec une serviette située au niveau de l'une de ses arcades. "Je suis douce quand je danse", a-t-elle écrit en légende. Une publication repartagée par Adrien Caby et commentée : "Sos danseur battu". Il a ensuite filmé l'interprète de Salomé dans Ici tout commence toute gênée et l'a qualifiée en plaisantant "d'agresseuse". "Ma tête ne rentre plus dans mon casque", a-t-il ensuite légendé une photo sur laquelle on peut le voir poser une poche de glace à l'endroit où il avait mal. Nul doute que le duo expliquera ce qu'il s'est passé à leurs abonnés sur Instagram ou lors du prime.

Ils ne sont en tout cas pas les seuls à avoir connu une mésaventure. En début d'aventure, Maxime Dereymez a révélé qu'il était atteint d'une infection à l'oeil appelée "kératite" et sa partenaire Lââm a dévoilé qu'elle s'était blessée. Anthony Colette n'a pas non plus été épargné avec une blessure à la cheville et Inès Vandamme a été victime d'un accident de scooter (pas grave heureusement). Enfin, Vaïmalama Chaves a été agressée "par une quinzaine de jeune gars" samedi 25 septembre et Christian Millette s'est blessé au front. A quand la fin des incidents ?