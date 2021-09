Anthony Colette (Danse avec les stars 2021) blessé : "J'ai des béquilles"

Danse avec les stars est une aventure éprouvante pour les candidats qui y participent, mais pas que. Les danseurs professionnels également, même s'ils ont l'habitude, font également subir des chocs à leur corps et parfois, cela peut se solder par une blessure. Anthony Colette ne peut pas dire le contraire.

Pour l'édition 2021 de Danse avec les stars, la production a fait appel à de nouveaux danseurs : Coralie Licata, Elsa Blois, Samuel Texier, Adrien Caby, Joel Luozo. Mais des anciens font toujours partie du casting tels que Christophe Licata, Maxime Dereymez ou Anthony Colette. Mais ce dernier vient de connaître une mésaventure comme il l'a confié en story Instagram.

Le beau brun de 26 ans a en effet posté une vidéo sur laquelle on le découvre allongé sur le ventre, en pleine souffrance, pendant qu'une femme l'examine. "Aie", a-t-il écrit en légende. Peu de temps après, il a partagé une vidéo sur laquelle il apparaît torse nu, avec un pansement situé vers l'un de ses bras. "Salut everybody ! J'espère que ça va. Moi ça va, même si je me suis fait faire des infiltrations. J'ai des béquilles puisque je me suis blessé à la cheville... ahaha super !", a-t-il confié.

Ses abonnés Instagram ne savent en revanche pas comment Anthony Colette s'est blessé, ni si sa participation au deuxième prime, qui ne sera pas diffusé en direct, est compromise. Si l'ancien compagnon d'Iris Mittenaere est incapable de fouler le parquet avec sa partenaire, dont on ignore encore l'identité, le règlement prévoit qu'il cède sa place à un autre danseur. Peut-être Christian Millette, qui a été écarté cette année.

Un autre danseur n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment. Il s'agit de Maxime Dereymez. Début septembre, il a révélé qu'il avait été hospitalisé durant trois jours, à cause d'une "infection à l'oeil, appelée 'kératite'". S'il pensait être sorti d'affaire, il a dû retourner à l'hôpital le 14 septembre. "Semaine off pour l'équipe 1 qui commence par un retour à la case départ... On a fait fausse route. C'est rare mais ça arrive. Toujours à la recherche de la bactérie mystérieuse, de ce poison emmerdant ! #onvafinirparyarriver #fuckingkeratite #hospitalisation", avait-il précisé.