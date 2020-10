Iris Mittenaere : Son ex Anthony Colette fait des révélations sur leur relation passée

Anthony Colette avait des choses à dire lors de son passage dans l'émission Le Jarry Show ! Le danseur professionnel est notamment revenu sur sa relation passée avec Iris Mittenaere et leur binôme formé dans Danse avec les stars en 2018, révélant un trait de caractère peu connu de l'ex Miss France. "La plus chiante, c'était Iris", a-t-il lâché en se remémorant leurs cours de danse, et en la comparant à ses autres anciennes partenaires Elsa Esnoult (en 2019) et Joy Esther (en 2017).

"Elle avait son caractère oui", a-t-il précisé. Et d'expliquer : "Quand tu fais cette émission, c'est fun, tu découvres tout le monde, tu te dis que c'est trop bien les chorés mais quand t'es dans la compétition, déjà au bout de la troisième semaine, t'en as marre en terme de fatigue. Tu te lèves très tôt tout le temps, tu danses toute la journée, plus les interviews, les primes... et parfois ça pète. Et comme tous les deux on s'entendait très bien, ça pouvait péter encore plus. Pas une grosse dispute mais chiant."

Anthony Colette et Iris Mittenaere s'entendaient effectivement très bien puisqu'ils ont très rapidement craqué l'un pour l'autre, "dès les premiers primes" comme le révèle le beau brun. Et de préciser : "On se voyait vraiment que pour travailler sur l'émission et après parfois on pouvait se retrouver pour s'entraîner un petit peu mais c'était très rare." Néanmoins, malgré son fort caractère, Iris Mittenaere a su se démarquer, obtenant le titre de meilleure partenaire de danse par son ex-compagnon "Je pense que c'était elle la plus douée", a-t-il confié à Jarry.

Des confidences qui feront certainement sourire la jolie brune avec qui il s'est séparé en bons termes. "Ça n'a pas duré, car chacun a des objectifs de vie qui ne sont peut-être pas compatibles avec ceux de l'autre", avait-il déclaré à propos de leur rupture. Depuis, la reine de beauté a retrouvé l'amour auprès de l'influenceur Diego el Glaoui et Anthony Colette s'épanouit de son côté dans les bras d'une mystérieuse jeune femme.